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HSSC Group D CET : हरियाणा ग्रुप डी भर्ती के लिए 15.65 लाख से ज्यादा आवेदन, फॉर्म में करेक्शन का मौका

By Pankaj Vijay
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HSSC Group D CET : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी भर्ती के लाखों आवेदकों को एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी गलती सुधारने का मौका दिया गया है। 11 जुलाई तक अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म में हुई किसी भी गलती को सुधार सकते हैं।

HSSC Group D CET : हरियाणा ग्रुप डी भर्ती के लिए 15.65 लाख से ज्यादा आवेदन, फॉर्म में करेक्शन का मौका

HSSC Group D CET : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी भर्ती के लाखों आवेदकों को एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी गलती सुधारने का मौका दिया गया है। 11 जुलाई तक अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म में हुई किसी भी गलती को सुधार सकते हैं। इस भर्ती के लिए 15.65 लाख से ज्यादा ने आवेदन किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 05 जुलाई 2026 थी। आयोग की ओर से अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह भी दी गई है। आवेदन फॉर्म में दर्ज सभी जानकारियां एक बार जरूर जांच लें। जिन अभ्यर्थियों से आवेदन के समय कोई गलती हुई है, वे समय रहते उसे सुधार लें।

आवेदन में क्या-क्या सुधार कर सकेंगे

करेक्शन विंडो के दौरान अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म में दर्ज गलत जानकारियों को ठीक कर सकेंगे। यदि आवेदन भरते समय नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी, पता, फोटो, हस्ताक्षर या अन्य किसी जानकारी में त्रुटि रह गई है, तो उसे निर्धारित समय के भीतर संशोधित किया जा सकता है। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें।

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क्या थी योग्यता

मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (10वीं कक्षा) पास इसके लिए योग्य थे। इसके साथ ही, 10वीं स्तर पर आपके पास हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय होना अनिवार्य रखी गई थी। हालांकि स्वीपर और चौकीदार जैसे कुछ विशेष पदों के लिए इस शर्त में ढील दी गई ।

उम्र सीमा

इस भर्ती के लिए उम्र न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 42 साल होनी चाहिए। हरियाणा सरकार के नियमों के मुताबिक, आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले छात्रों को अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी।

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चयन प्रक्रिया: केवल एक परीक्षा और 100% वेटेज

छात्रों के लिए यह जानना सबसे जरूरी है कि इसमें चयन कैसे होगा। HSSC ने इस प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी और सीधा रखा है। आपका चयन पूरी तरह से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के स्कोर पर आधारित होगा। इस परीक्षा के स्कोर को 100% वेटेज दिया जाएगा, यानी इसके बाद कोई अलग से मुख्य परीक्षा नहीं ली जाएगी। यह परीक्षा पूरी तरह ऑब्जेक्टिव (MCQ) आधारित होगी और इसका सिलेबस 10वीं कक्षा के स्तर का ही होगा। जनरल कैटेगरी के छात्रों को पास होने के लिए न्यूनतम 50% और आरक्षित वर्ग के छात्रों को न्यूनतम 40% अंक लाने होंगे।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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