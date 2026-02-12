HSSC Forest Guard Recruitment 2026: फॉरेस्ट गार्ड के 779 पदों पर निकली वैकेंसी, 12वीं पास युवा अभी करें आवेदन

संक्षेप: HSSC Forest Guard Recruitment 2026: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने फॉरेस्ट गार्ड के कुल 779 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। योग्य उम्मीदवार 23 फरवरी 2026 तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं।

HSSC Forest Guard Recruitment 2026: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने राज्य के युवाओं के लिए वन विभाग में सरकारी नौकरी पाने का एक शानदार अवसर प्रदान किया है। आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड के कुल 779 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की विंडो खुल चुकी है, और योग्य उम्मीदवार 23 फरवरी 2026 तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं।

पदों का विवरण और आरक्षण हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2026 के तहत कुल 779 पदों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें सामान्य श्रेणी (General) के लिए सबसे अधिक 318 पद आरक्षित हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस (EWS) के लिए 123 पद, बीसीए (BCA) के लिए 102 पद और एससी (SC/DSC) श्रेणी के लिए भी पदों का आवंटन किया गया है। यह भर्ती ग्रुप-सी (Group-C) सेवाओं के अंतर्गत आती है।

कौन कर सकता है आवेदन? आयोग ने इस पद के लिए सरल योग्यता मानदंड रखे हैं:

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (10+2) कक्षा पास होना अनिवार्य है। साथ ही, दसवीं कक्षा तक हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ा होना चाहिए।

अनिवार्य शर्त: केवल वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने हरियाणा CET 2025 (Group C) परीक्षा पास की है और जिनके पास वैलिड स्कोरकार्ड है।

आयु सीमा: उम्मीदवारों की आयु 18 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए (आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी)। आरक्षित श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

शारीरिक मापदंड और टेस्ट (PMT/PET) यह वन सुरक्षा से जुड़ा पद है, इसलिए शारीरिक फिटनेस अत्यंत महत्वपूर्ण है:

ऊंचाई : पुरुष उम्मीदवारों के लिए 168 सेमी और महिलाओं के लिए 155 सेमी।

छाती : पुरुषों के लिए 79 सेमी (बिना फुलाए) और 84 सेमी (फुलाने पर)।

पैदल चाल टेस्ट : पुरुषों को 4 घंटे में 25 किमी और महिलाओं को 4 घंटे में 14 किमी की दूरी पैदल चलकर पूरी करनी होगी।

चयन प्रक्रिया और वेतन उम्मीदवारों का चयन मल्टी-लेवल प्रक्रिया के माध्यम से होगा, जिसमें सीईटी स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग, लिखित परीक्षा (OMR आधारित), शारीरिक माप और दक्षता परीक्षा (PMT/PET) तथा डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन शामिल है।

चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-3 के तहत 21,700 रुपये से 69,100 रुपये का वेतनमान मिलेगा। इसके साथ ही डीए (DA), एचआरए (HRA) और अन्य सरकारी भत्ते भी देय होंगे, जिससे मासिक वेतन करीब 37,000 से 39,000 रुपये के आसपास होगा।