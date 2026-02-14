हरियाणा में फॉरेस्ट गार्ड की 779 भर्तियां, 10+2 पास युवाओं के लिए बड़ा मौका; आयु सीमा 42 तक
कम पढ़ाई में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह भर्ती सुनहरा मौका है। Haryana Staff Selection Commission ने फॉरेस्ट गार्ड के 779 पदों पर भर्ती निकाली है।
hssc forest guard recruitment 2026: हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका आया है। Haryana Staff Selection Commission ने फॉरेस्ट गार्ड के 779 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खास बात यह है कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है, यानी उम्मीदवार बिना पैसे खर्च किए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और 23 फरवरी 2026 तक चलेगी। इसलिए जो भी उम्मीदवार इस मौके का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब देर नहीं करनी चाहिए।
क्या है यह भर्ती और क्यों खास मानी जा रही है
फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी राज्य के वन विभाग से जुड़ी होती है। इसमें चुने गए उम्मीदवारों को जंगलों की सुरक्षा, वन्य जीवन की निगरानी, अवैध कटाई रोकना और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े काम करने होते हैं। आज के समय में जब पर्यावरण को बचाने की बात हर जगह हो रही है, ऐसे में यह नौकरी सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी मानी जाती है। इस भर्ती में सबसे बड़ी राहत यह है कि योग्यता केवल 10+2 (बारहवीं) रखी गई है। यानी ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं, फिर भी सरकारी नौकरी पाने का मौका मिल रहा है।
कितनी है कुल वैकेंसी
इस भर्ती के जरिए कुल 779 पद भरे जाएंगे। अलग-अलग वर्गों के लिए सीटें तय की गई हैं ताकि सभी श्रेणियों को अवसर मिल सके। सामान्य वर्ग के लिए सबसे ज्यादा पद रखे गए हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पूर्व सैनिकों के लिए भी अलग-अलग आरक्षण दिया गया है। सरल शब्दों में कहें तो यह भर्ती बड़े स्तर पर की जा रही है और चयन की संभावना भी अच्छी मानी जा रही है।
आवेदन की जरूरी तारीखें याद रखें
इस भर्ती में समय का खास ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि आवेदन की अवधि बहुत लंबी नहीं है।
- 9 फरवरी 2026 से ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गया है।
- 23 फरवरी 2026 आवेदन करने की आखिरी तारीख है।
यानि उम्मीदवारों के पास लगभग दो हफ्ते का ही समय है। आखिरी दिनों की भीड़ से बचने के लिए पहले ही आवेदन करना समझदारी होगी।
नहीं लगेगा आवेदन शुल्क
आजकल ज्यादातर सरकारी भर्तियों में आवेदन शुल्क देना पड़ता है, लेकिन इस भर्ती में ऐसा नहीं है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार से कोई फीस नहीं ली जा रही। इससे आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को खास फायदा मिलेगा।
उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए
फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र 42 साल तय की गई है। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को उम्र में छूट भी मिलेगी। यानी जिन उम्मीदवारों को आयु में रिलैक्सेशन मिलता है, वे निर्धारित नियमों के अनुसार लाभ ले सकते हैं।
शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है
उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2 या उसके बराबर परीक्षा पास होना जरूरी है। यह योग्यता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे गांव-कस्बों के ऐसे युवा भी आवेदन कर सकते हैं जो ज्यादा उच्च शिक्षा नहीं ले पाए लेकिन सरकारी नौकरी करना चाहते हैं।
कैसे करना है आवेदन
आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा।
फॉर्म भरते समय ये बातें ध्यान रखें:
- सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें।
- फिर जरूरी जानकारी जैसे नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता भरें।
- दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करें।
- फाइनल सबमिट करने से पहले पूरी जानकारी जरूर जांच लें।
गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द भी हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में गलती न करें।
चयन प्रक्रिया कैसी रहने की उम्मीद
हालांकि विस्तृत चयन प्रक्रिया नोटिफिकेशन में दी गई है, आमतौर पर इस तरह की भर्तियों में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और दस्तावेज सत्यापन शामिल होते हैं। फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी फील्ड से जुड़ी होती है, इसलिए शारीरिक फिटनेस भी महत्वपूर्ण मानी जाती है।
इन दिनों और कौन-कौन सी सरकारी भर्तियां चर्चा में
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के बीच इस समय कई भर्तियां चर्चा में हैं, जैसे India Post की ग्रामीण डाक सेवक भर्ती, Indian Army अग्निवीर रैली, Railway Recruitment Board की ग्रुप-डी वैकेंसी और AIIMS नॉरसेट भर्ती। ऐसे में उम्मीदवारों के पास इस साल कई विकल्प मौजूद हैं।
क्यों यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए
कम योग्यता, ज्यादा पद, कोई आवेदन शुल्क नहीं और सरकारी विभाग की स्थायी नौकरी ये चारों बातें एक साथ बहुत कम भर्तियों में देखने को मिलती हैं। यही कारण है कि यह भर्ती युवाओं के बीच तेजी से चर्चा में है। गौरतलब है कि जो उम्मीदवार लंबे समय से किसी सरल और भरोसेमंद सरकारी अवसर का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह भर्ती एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आई है। समय पर आवेदन करना ही सबसे बड़ा कदम होगा।
