हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का PMT रिजल्ट जारी, 23 नवंबर से शुरू होगा फिजिकल टेस्ट, डाउनलोड लिंक
हरियाणा में फॉरेस्ट गार्ड बनने की तैयारी कर रहे युवाओं का इंतजार खत्म। HSSC ने PMT रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें 15,121 उम्मीदवार सफल हुए हैं। PST परीक्षा 23 से 30 नवंबर तक आयोजित होगी।
हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए एक बेहद जरूरी खबर सामने आई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने ग्रुप-सी सीईटी मेंस के तहत होने वाली फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) रिजल्ट घोषित कर दिया है। 19 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, कुल 15,121 अभ्यर्थियों ने पीएमटी चरण में सफलता हासिल की है और अब वे भर्ती के अगले पड़ाव यानी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) में शामिल होने के लिए योग्य बन गए हैं।
23 से 30 नवंबर तक चलेगा पीएसटी, जानें पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की तिथियां
आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक, सफल उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PST) का आयोजन 23 नवंबर से 30 नवंबर 2026 के बीच किया जाएगा। परीक्षा को अच्छे से पूरा कराने के लिए पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं।
पुरुष अभ्यर्थियों का पीएसटी: 23 नवंबर से 27 नवंबर 2026 तक।
महिला अभ्यर्थियों का पीएसटी : 29 नवंबर और 30 नवंबर 2026 को।
जिन उम्मीदवारों ने पीएमटी परीक्षा पास की है, वे जारी की गई रिजल्ट पीडीएफ में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टेक कर सकते हैं और अपने आवंटित बैच व तारीख की जानकारी देख सकते हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पीएसटी के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा 19 नवंबर को शाम 5 बजे से पोर्टल पर शुरू कर दी जाएगी।
हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का PMT रिजल्ट लिंक-
https://www.hssc.gov.in/file/ac1f23cd-a1e2-1e66-81a1-f2fb4f520008/publicNotice
इस भर्ती का विज्ञापन 6 फरवरी 2026 को जारी हुआ था और पहले 9 से 23 फरवरी तक आवेदन लिए गए थे, जिसके बाद 16 से 19 मार्च तक आवेदन विंडो दोबारा खोली गई थी। इसके बाद 15 जून 2026 से पीएमटी प्रक्रिया शुरू हुई थी।
इस भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष (1 जनवरी 2026 के आधार पर) तय की गई थी, जिसमें सरकारी नियमों के अनुसार छूट का प्रावधान है। साथ ही सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, महिला या दिव्यांग किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया गया था।
ऐसे डाउनलोड करें अपना पीएसटी एडमिट कार्ड
- सबसे पहले आधिकारिक भर्ती पोर्टल adv042026.hryssc.com पर जाएं।
2. होमपेज पर Forest Guard PST Admit Card के लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।
3. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या अन्य जरूरी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करके सबमिट करें।
4. स्क्रीन पर आपका हॉल टिकट खुल जाएगा, इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
5. परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले एडमिट कार्ड पर लिखी अपनी परीक्षा तिथि, रिपोर्टिंग समय और बैच नंबर को जरूर चेक कर लें। अधिक अपडेट के लिए नियमित रूप से hssc.gov.in देखते रहें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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