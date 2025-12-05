Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़HSSC CET Result OUT : Haryana CET Result declared download score card direct link group c marks
HSSC CET Result OUT : हरियाणा सीईटी ग्रुप सी रिजल्ट hssc.gov.in पर जारी, Direct Link

HSSC CET Result OUT : हरियाणा सीईटी ग्रुप सी रिजल्ट hssc.gov.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप:

HSSC CET Result OUT : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी 2025 ग्रुप सी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर या नीच दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं।

Dec 05, 2025 07:18 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
HSSC CET Result OUT : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी 2025 ग्रुप सी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in व cet2025groupc.hryssc.com पर जाकर या नीच दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। परीक्षार्थी अपने सीईटी मार्क्स रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर और पासवर्ड के जरिए cet2025groupc.hryssc.com पर लॉग इन कर देख सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 26 और 27 जुलाई को दो सत्र में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) परीक्षा कराई थी। आपको बता दें कि राज्य में ग्रुप सी पदों पर भर्ती इसी परीक्षा के आधार पर होगी। सीईटी के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थी कांस्टेबल भर्ती जैसे विभिन्न पदों की मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे।

एचएसएससी सीईटी रिजल्ट डायरेक्ट लिंक - HSSC CET Result Direct Link

रिजल्ट की खास बातें

- 100 मार्क्स में से क्वालिफाइंग नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स इस तरह हैं:

1. जनरल कैटेगरी कैंडिडेट: 50.00 और उससे ज्यादा यानी 50 फीसदी और उससे ज्यादा

2. आरक्षित कैटेगरी (वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों जो हरियाणा के असली निवासी हैं): 40.00 और उससे ज्यादा यानी 40 फीसदी और उससे ज्यादा ।

सीईटी का स्कोर 3 साल के लिए मान्य होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पदों से 10 गुना ज्यादा शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। अब तक चार गुना बुलाए जाते थे। इसके साथ ही अभी तक सामाजिक-आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 नंबर नहीं मिलेंगे। हरियाणा पुलिस, जेल विभाग और होमगार्ड की भर्ती भी CET के तहत होगी।

सामान्य श्रेणी के आवेदक को दूसरे चरण की कौशल या लिखित परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए सी.ई.टी. में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। हालांकि, आरक्षित श्रेणी (हॉरिजैंटल और वर्टिकल दोनों) के आवेदक को सी.ई.टी. हेतु पात्रता के उद्देश्य से 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी, यानी ऐसे उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कट-ऑफ 40 प्रतिशत होगी। किसी भी श्रेणी का आवेदक, जो सी.ई.टी. में न्यूनतम अंक से कम अंक प्राप्त करता है, उसे फिर से सी.ई.टी. परीक्षा देनी होगी।

आयोग ने कहा है कि सीईटी रिजल्ट भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर तय नियमों के अनुसार कैंडिडेट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेल्फ-डिक्लेरेशन, अलग-अलग अटैच/अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स वगैरह के वेरिफिकेशन पर निर्भर है। किसी भी स्टेज पर CET मार्क्स कार्ड के साथ कोई भी छेड़छाड़, गलत तरीकों का इस्तेमाल माना जाएगा। ऐसे आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
