HSSC CET Result OUT : हरियाणा सीईटी ग्रुप सी रिजल्ट hssc.gov.in पर जारी, Direct Link

HSSC CET Result OUT : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी 2025 ग्रुप सी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है।

HSSC CET Result OUT : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी 2025 ग्रुप सी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in व cet2025groupc.hryssc.com पर जाकर या नीच दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। परीक्षार्थी अपने सीईटी मार्क्स रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर और पासवर्ड के जरिए cet2025groupc.hryssc.com पर लॉग इन कर देख सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 26 और 27 जुलाई को दो सत्र में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) परीक्षा कराई थी। आपको बता दें कि राज्य में ग्रुप सी पदों पर भर्ती इसी परीक्षा के आधार पर होगी। सीईटी के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थी कांस्टेबल भर्ती जैसे विभिन्न पदों की मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे।

एचएसएससी सीईटी रिजल्ट डायरेक्ट लिंक - HSSC CET Result Direct Link रिजल्ट की खास बातें - 100 मार्क्स में से क्वालिफाइंग नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स इस तरह हैं:

1. जनरल कैटेगरी कैंडिडेट: 50.00 और उससे ज्यादा यानी 50 फीसदी और उससे ज्यादा

2. आरक्षित कैटेगरी (वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों जो हरियाणा के असली निवासी हैं): 40.00 और उससे ज्यादा यानी 40 फीसदी और उससे ज्यादा ।

सीईटी का स्कोर 3 साल के लिए मान्य होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पदों से 10 गुना ज्यादा शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। अब तक चार गुना बुलाए जाते थे। इसके साथ ही अभी तक सामाजिक-आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 नंबर नहीं मिलेंगे। हरियाणा पुलिस, जेल विभाग और होमगार्ड की भर्ती भी CET के तहत होगी।

सामान्य श्रेणी के आवेदक को दूसरे चरण की कौशल या लिखित परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए सी.ई.टी. में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। हालांकि, आरक्षित श्रेणी (हॉरिजैंटल और वर्टिकल दोनों) के आवेदक को सी.ई.टी. हेतु पात्रता के उद्देश्य से 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी, यानी ऐसे उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कट-ऑफ 40 प्रतिशत होगी। किसी भी श्रेणी का आवेदक, जो सी.ई.टी. में न्यूनतम अंक से कम अंक प्राप्त करता है, उसे फिर से सी.ई.टी. परीक्षा देनी होगी।