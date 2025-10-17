HSSC CET Result : हरियाणा सीईटी रिजल्ट जल्द आने के संकेत, परिणाम से पहले आयोग ने दी यह सुविधा, 24 अक्टूबर तक की मोहलत

संक्षेप: HSSC CET : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी सीईटी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए करेक्शन पोर्टल खोल दिया है। 24 अक्टूबर तक की मोहलत दी गई है। onetimeregn.haryana.gov.in पर जाकर करेक्शन कर सकते हैं।

HSSC CET : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए करेक्शन पोर्टल खोल दिया है। अभ्यर्थी 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म में onetimeregn.haryana.gov.in पर जाकर करेक्शन कर सकते हैं। एचएसएससी यानी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नोटिस जारी कर कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सीईटी ग्रुप सी परीक्षा के लिए करेक्शन पोर्टल लॉन्च करने का फैसला किया गया है, जो 26.07.2025 और 27.07.2025 को हुई थी।

आयोग ने आगे नोटिस में कहा कि उम्मीदवारों को यह पक्का करना होगा कि वे बढ़ाई गई कट-ऑफ तारीख यानी 14.06.2025 को या उससे पहले अपने दावे के सपोर्ट में जरूरी वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। कमीशन के ऑफिस में फिजिकल फॉर्म में कैटेगरी में करेक्शन के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं ली जाएगी। किसी भी हालत में आगे करेक्शन करने की डेट नहीं बढ़ाई जाएगी।

एचएसएससी सीईटी परीक्षा का आयोजन 26 जुलाई और 27 जुलाई को हुआ था। इसकी आंसर-की जारी की जा चुकी है। अब लाखों अभ्यर्थियों को परिणाम का इंतजार है। करेक्शन प्रक्रिया खत्म होने के बाद आयोग जल्द ही नतीजे जारी कर सकता है। परीक्षार्थी hssc.gov.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकेंगे।

आपको बता दें कि राज्य में ग्रुप सी पदों पर भर्ती इसी परीक्षा के आधार पर होगी। सीईटी के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थी कांस्टेबल भर्ती जैसे विभिन्न पदों की मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे।

सीईटी का स्कोर 3 साल के लिए मान्य होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पदों से 10 गुना ज्यादा शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। अब तक चार गुना बुलाए जाते थे। इसके साथ ही अभी तक सामाजिक-आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 नंबर नहीं मिलेंगे। हरियाणा पुलिस, जेल विभाग और होमगार्ड की भर्ती भी CET के तहत होगी।