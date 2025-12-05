Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़HSSC CET Result 2025 Direct Link: Haryana CET Group C Result score card link marks
HSSC CET Result Score Card Link : एचएसएससी सीईटी रिजल्ट जारी, यूं डाउनलोड करें स्कोर कार्ड

HSSC CET Result Score Card Link : एचएसएससी सीईटी रिजल्ट जारी, यूं डाउनलोड करें स्कोर कार्ड

संक्षेप:

HSSC CET Result Score Card : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी ग्रुप सी रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा 2025 का आयोजन 26 और 27 जुलाई, 2025 को हरियाणा के 1350 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था।

Dec 05, 2025 08:23 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

HSSC CET Result Score Card : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी ग्रुप सी रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी cet2025groupc.hryssc.com पर जाकर अपना रिजल्ट व स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। एचएसएससी ने सीईटी ग्रुप सी परीक्षा 2025 का आयोजन 26 और 27 जुलाई, 2025 को हरियाणा के 1350 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। इसमें लगभग 13.47 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार अगले तीन सालों के लिए हरियाणा में ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले आयोग ने 29 जुलाई को सीईटी की आंसर-की जारी की थी और 1 अगस्त तक आपत्तियां मांगी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

HSSC CET Result Score Card : कैसे देखें हरियाणा सीईटी रिजल्ट और स्कोर कार्ड

- सबसे पहले cet2025groupc.hryssc.com पर जाएं।

- अपना सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

- उम्मीदवारों को वही पासवर्ड इस्तेमाल करना होगा जो सीईटी 2025 पंजीकरण और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किया गया था।

- डिटेल्स भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।

- ओटीपी प्राप्त होने अभ्यर्थियों को अपना पासवर्ड सफलतापूर्वक रीसेट करने के लिए नए पासवर्ड के साथ ओटीपी दर्ज करना होगा तथा नए पासवर्ड की पुष्टि करनी होगी।

- सबमिट करने के साथ ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर शो होगा।

आपको बता दें कि राज्य में ग्रुप सी पदों पर भर्ती इसी परीक्षा के आधार पर होगी। सीईटी के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थी कांस्टेबल भर्ती जैसे विभिन्न पदों की मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे।

Direct Link

रिजल्ट की खास बातें

- 100 मार्क्स में से क्वालिफाइंग नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स इस तरह हैं:

1. जनरल कैटेगरी कैंडिडेट: 50.00 और उससे ज्यादा यानी 50 फीसदी और उससे ज्यादा

2. आरक्षित कैटेगरी (वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों जो हरियाणा के असली निवासी हैं): 40.00 और उससे ज्यादा यानी 40 फीसदी और उससे ज्यादा ।

ये भी पढ़ें:IAS चारू और IPS सुजीत ने रचाई शादी, UPSC में दोनों के मार्क्स बराबर

आयोग ने कहा है कि सीईटी रिजल्ट भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर तय नियमों के अनुसार कैंडिडेट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेल्फ-डिक्लेरेशन, अलग-अलग अटैच/अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स वगैरह के वेरिफिकेशन पर निर्भर है। किसी भी स्टेज पर CET मार्क्स कार्ड के साथ कोई भी छेड़छाड़, गलत तरीकों का इस्तेमाल माना जाएगा। ऐसे आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

सीईटी का स्कोर 3 साल के लिए मान्य होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पदों से 10 गुना ज्यादा शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। अब तक चार गुना बुलाए जाते थे। इसके साथ ही अभी तक सामाजिक-आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 नंबर नहीं मिलेंगे। हरियाणा पुलिस, जेल विभाग और होमगार्ड की भर्ती भी CET के तहत होगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Hssc Hssc.gov.in HSSC results अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।