HSBTE Result 2026 Declared: Download Haryana Diploma Semester Exam Marksheet at hsbte.org.in
HSBTE Result 2026: HSBTE डिप्लोमा रिजल्ट 2026 जारी, यहां से डाउनलोड करें अपनी मार्कशीट

संक्षेप:

Feb 03, 2026 06:48 pm IST
HSBTE Diploma Result 2026: हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (HSBTE) ने दिसंबर 2025 में आयोजित विभिन्न डिप्लोमा कोर्सेज की सेमेस्टर परीक्षाओं का परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है। जो छात्र इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर और अन्य तकनीकी कोर्सेज की परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अब अपना स्कोरकार्ड और मार्कशीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hsbte.org.in पर जाकर देख सकते हैं।

HSBTE Result 2026 Direct Link

रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया

बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए रिजल्ट को ऑनलाइन मोड में जारी किया है। छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hsbte.org.in पर जाएं।

2. होमपेज पर दिए गए 'Examination' टैब पर क्लिक करें और फिर 'Result' के विकल्प को चुनें।

3. अब "Result December 2025 Exam" के एक्टिव लिंक पर क्लिक करें।

4. इसके बाद, अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।

5. 'Show' बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर दिखाई देगा।

6. भविष्य के लिए इसे डाउनलोड करें और इसका एक प्रिंटआउट जरूर लें।

मार्कशीट में उपलब्ध महत्वपूर्ण जानकारी

डाउनलोड की गई ऑनलाइन मार्कशीट में छात्र का नाम, रोल नंबर, विषय-वार प्राप्त अंक, कुल अंक और रिजल्ट स्टेटस जैसे महत्वपूर्ण विवरण शामिल होंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी डिजिटल मार्कशीट में दी गई सभी जानकारियों का गहनता से मिलान कर लें।

HSBTE के बारे में हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2008 में स्थापित हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (HSBTE) राज्य के लगभग 191 संबद्ध पॉलिटेक्निक संस्थानों में डिप्लोमा शिक्षा की गुणवत्ता और परीक्षाओं का प्रबंधन करता है। यह बोर्ड इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, अकाउंट्स और एप्लाइड आर्ट्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम आयोजित करता है।

बोर्ड की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार की गलती या सुधार के लिए छात्र अपने संबंधित संस्थानों से संपर्क कर सकते हैं।

प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
