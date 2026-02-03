HSBTE Result 2026: HSBTE डिप्लोमा रिजल्ट 2026 जारी, यहां से डाउनलोड करें अपनी मार्कशीट

संक्षेप: HSBTE Result 2026: हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (HSBTE) ने दिसंबर 2025 में आयोजित विभिन्न डिप्लोमा कोर्सेज की सेमेस्टर परीक्षाओं का परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है।

HSBTE Diploma Result 2026: हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (HSBTE) ने दिसंबर 2025 में आयोजित विभिन्न डिप्लोमा कोर्सेज की सेमेस्टर परीक्षाओं का परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है। जो छात्र इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर और अन्य तकनीकी कोर्सेज की परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अब अपना स्कोरकार्ड और मार्कशीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hsbte.org.in पर जाकर देख सकते हैं।

HSBTE Result 2026 Direct Link रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए रिजल्ट को ऑनलाइन मोड में जारी किया है। छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं:

सबसे पहले हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hsbte.org.in पर जाएं। 2. होमपेज पर दिए गए 'Examination' टैब पर क्लिक करें और फिर 'Result' के विकल्प को चुनें।

3. अब "Result December 2025 Exam" के एक्टिव लिंक पर क्लिक करें।

4. इसके बाद, अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।

5. 'Show' बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर दिखाई देगा।

6. भविष्य के लिए इसे डाउनलोड करें और इसका एक प्रिंटआउट जरूर लें।

मार्कशीट में उपलब्ध महत्वपूर्ण जानकारी डाउनलोड की गई ऑनलाइन मार्कशीट में छात्र का नाम, रोल नंबर, विषय-वार प्राप्त अंक, कुल अंक और रिजल्ट स्टेटस जैसे महत्वपूर्ण विवरण शामिल होंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी डिजिटल मार्कशीट में दी गई सभी जानकारियों का गहनता से मिलान कर लें।

HSBTE के बारे में हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2008 में स्थापित हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (HSBTE) राज्य के लगभग 191 संबद्ध पॉलिटेक्निक संस्थानों में डिप्लोमा शिक्षा की गुणवत्ता और परीक्षाओं का प्रबंधन करता है। यह बोर्ड इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, अकाउंट्स और एप्लाइड आर्ट्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम आयोजित करता है।