HPU AE Recruitment 2025: असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर निकली भर्ती, ग्रैजुएट करें फौरन अप्लाई

HPU AE Recruitment 2025: हरियाणा पावर यूटीलिटी (HPU) की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर के 285 पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2025 तय की गई है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 08:13 AM
HPU AE Recruitment 2025: असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर निकली भर्ती, ग्रैजुएट करें फौरन अप्लाई

HPU AE Recruitment 2025 Apply Online: हरियाणा पावर यूटीलिटी (HPU) की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर के 285 पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के तहत हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPNL) में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल कैडर में रिक्त पदों को भरने के लिए शुरू की गई है। एचवीपीएनएल में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 सितंबर 2025 से से शुरू हो गए हैं। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2025 तय की गई है। इन पदों के लिए ओवदन करने के इच्छुक उम्मीदवार hpvn.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता-

1. हरियाणा पावर यूटिलिटीज (एचपीयू) की ओर से भर्ती गेट-2023/गेट-2024/गेट-2025 के वैलिड अंकों या गेट-2022 (एकमुश्त मापदंड के रूप में) के आधर पर की जाएगी।

2. उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से संबंधित विषय में फुल टाइम ग्रैजुएशन या मास्टर्स इंजीनियरिंग डिग्री या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए।

3. मैट्रिक स्तर तक हिन्दी/संस्कृत या उच्च शिक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आयु सीमा-

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 29 अक्टूबर 2025 को आधार बनाकर की जाएगी।

सैलरी-

उम्मीदवारों को हर महीने पे लेवल मैट्रिक्स 9 के अनुसार 53,100 रुपये से लेकर 1,67,800 रुपये दिए जाएंगे।

आवेदन शुल्क-

1. सभी दिव्यांगजनों के लिए (केवल हरियाणा के अभ्यर्थी)- निशुल्क

2. केवल हरियाणा के एससी (डीएससी/ओएससी)/बीसी-ए (एनसीएल)/बीसी-बी (एनसीएल)/ईएसएम/ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए- 148 रुपये

3. सभी राज्यों की सभी (सामान्य एवं आरक्षित) श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए- 148 रुपये

4. हरियाणा के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित पुत्र सहित सामान्य श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए- 590 रुपये

5. अन्य राज्यों के सभी आरक्षित श्रेणियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए- 590 रुपये

