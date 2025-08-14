HPSC Revised Calendar of the Examination/Recruitment Test 2025 at hpsc.gov.in HPSC Exam Calendar 2025: हरियाणा लोक सेवा आयोग ने hpsc.gov.in पर जारी किया एग्जाम कैलेंडर 2025, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़HPSC Revised Calendar of the Examination/Recruitment Test 2025 at hpsc.gov.in

HPSC Exam Calendar 2025: हरियाणा लोक सेवा आयोग ने hpsc.gov.in पर जारी किया एग्जाम कैलेंडर 2025

HPSC Exam Calendar 2025: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की ओर से आज 14 अगस्त 2025 को एचपीएससी द्वारा 2025 में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 03:25 PM
share Share
Follow Us on
HPSC Exam Calendar 2025: हरियाणा लोक सेवा आयोग ने hpsc.gov.in पर जारी किया एग्जाम कैलेंडर 2025

HPSC Exam Calendar 2025: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की ओर से आज 14 अगस्त 2025 को एचपीएससी द्वारा 2025 में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया है। अगर आप भी हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो अभी आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर नया एग्जाम शेड्यूल चेक करें। कुल 25 परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी गई हैं। यहां देखें पूरा एचपीएससी एग्जामिनेशन कैलेंडर 2025

1. असिस्टेंट प्रोफेसर (हिन्दी)- 5 अक्टूबर 2025

2. असिस्टेंट प्रोफेसर (गणित)- 7 दिसंबर 2025

3. असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत)- 14 दिसंबर 2025

4. असिस्टेंट प्रोफेसर (पर्यावरण)- 14 दिसंबर 2025

5. . असिस्टेंट प्रोफेसर (होम साइंस)- 14 दिसंबर 2025

6. असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉमर्स)- 21 दिसंबर 2025

7. असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास)- 14 सितंबर 2025

8. ट्रेजरी ऑफिसर/असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर- 2 नवंबर 2025

9. एडीओ एग्रीकल्चर- 2 नवंबर 2025

10. असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी- 2 नवंबर 2025

11. असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल), म्यूनिसिपल इंजीनियर (सिविल) एवं SDE (सिविल)- 2 नवंबर 2025

12. असिस्टेंट इंवायरमेंट इंजीनियर- 2 नवंबर 2025

13. साइंटिस्ट B- 2 नवंबर 2025

14. लेक्चरर (कम्प्यूटर साइंस)- 2 नवंबर 2025

15. लेक्चरर (फार्मेसी)- 2 नवंबर 2025

16. लेक्चरर (सिविल इंजीनियरिंग)- 2 नवंबर 2025

17. लेक्चरर (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)- 2 नवंबर 2025

18. लेक्चरर (मैकेनिकल इंजीनियरिंग)- 2 नवंबर 2025

19. फ्राॅॅरमैन इंस्ट्रक्टर- 2 नवंबर 2025

20. लेक्चरर (एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग)- 15 नवंबर 2025

21. लेक्चरर (ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग)- 15 नवंबर 2025

22. लेक्चरर (फूड टेक्नोलॉजी)- 15 नवंबर 2025

23. लेक्चरर (आर्किटेक्चर)- 15 नवंबर 2025

24. लेक्चरर (इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग)- 17 नवंबर 2025

25. लेक्चरर (टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी) - 17 नवंबर 2025

एचपीएससी एग्जामिनेशन कैलेंडर 2025 यहां देखें पूरा

HPSC Exam Schedule 2025 : एचपीएससी एग्जाम शेड्यूल 2025 को कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए 'What's New' सेक्शन में जाकर 'HPSC Revised Calendar of the Examination/Recruitment Test 2025' लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपकी स्क्रीन पर एग्जाम शेड्यूल ओपन हो जाएगा।

4. अब आप शेड्यूल को ध्यान से चेक कीजिए।

5. अब आप एग्जाम शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं।

HPSC Exam Date
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।