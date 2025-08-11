HPSC Recruitment 2025 for 255 Assistant District Attorney for law graduates sarkari naukri HPSC Recruitment 2025: लॉ ग्रेजुएट के लिए असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पदों पर निकली भर्ती, 13 अगस्त से करें अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
HPSC Recruitment 2025 for 255 Assistant District Attorney for law graduates sarkari naukri

HPSC Recruitment 2025: लॉ ग्रेजुएट के लिए असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पदों पर निकली भर्ती, 13 अगस्त से करें अप्लाई

HPSC Recruitment 2025: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की ओर से असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 255 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 09:30 AM
HPSC Recruitment 2025: लॉ ग्रेजुएट के लिए असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पदों पर निकली भर्ती, 13 अगस्त से करें अप्लाई

HPSC Recruitment 2025: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की ओर से असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 255 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रकिया 13 अगस्त 2025 से शुरू की जाएगी। आवेदन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक तय की गई है। शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि भी 2 सितंबर 2025 तय की गई है।

शैक्षणिक योग्यता-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ स्नातक (प्रोफेशनल) की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही मैट्रिक या उच्चतर कक्षा तक हिन्दी/संस्कृत की पढ़ाई की होनी चाहिए। बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में नामांकित होना चाहिए।

वेतनमान- एफपीएल-9 (सेल-रु. 53100-167800)

आयु सीमा-

उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु की गणना 2 सितंबर 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

HPSC Recruitment 2025 Notification Link

आवेदन शुल्क-

1. हरियाणा के सभी बेंचमार्क दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूबीडी) (कम से कम 40% दिव्यांगता वाले) के लिए - निशुल्क

2. ओएससी, डीएससी, बीसी-ए (नॉन क्रीमी लेयर), बीसी-बी (नॉन क्रीमी लेयर), ईएसएम, ईडब्ल्यूएस और हरियाणा की महिला उम्मीदवार- 250 रुपये

3. हरियाणा के डीईएसएम अभ्यर्थी जो अपनी ऊर्ध्वाधर श्रेणी अर्थात ओएससी, डीएससी, बीसी-ए (नॉन क्रीमी लेयर), बीसी-बी (नॉन क्रीमी लेयर), ईएसएम, ईडब्ल्यूएस से संबंधित हों- 25 0 रुपये

4. हरियाणा के डीईएसएम अभ्यर्थी जो यूआर श्रेणी से संबंधित हैं-1000 रुपये

5. शेष सभी उम्मीदवार- 1000 रुपये

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

HPSC Govt Jobs
