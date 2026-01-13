HPSC Exam Postponed 2026: हरियाणा में ट्रेजरी ऑफिसर समेत 7 भर्ती परीक्षाएं स्थगित, नई तारीखों का जल्द होगा एलान
HPSC Exam Postponed 2026: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने ट्रेजरी ऑफिसर सहित विभिन्न विभागों की कुल 7 महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। आयोग द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, अपरिहार्य कारणों से इन परीक्षाओं को फिलहाल टालने का निर्णय लिया गया है।
कौन-कौन सी परीक्षाएं हुई हैं स्थगित?
आयोग ने जिन परीक्षाओं को स्थगित किया है, उनमें सबसे प्रमुख ट्रेजरी ऑफिसर (TO) और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर (ATO) की परीक्षा है। इसके अलावा, विभिन्न तकनीकी और शैक्षणिक पदों के लिए आयोजित होने वाली अन्य परीक्षाओं पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है।
सिविल इंजीनियरिंग लेक्चरर – 19 जनवरी 2026
कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेक्चरर – 19 जनवरी 2026
मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेक्चरर – 20 जनवरी 2026
फोरमैन इंस्ट्रक्टर – 20 जनवरी 2026
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चरर – 21 जनवरी 2026
फार्मेसी लेक्चरर – 21 जनवरी 2026
ट्रेजरी ऑफिसर/असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर – 25 जनवरी 2026
अभ्यर्थियों में बढ़ी चिंता, नई तारीखों का इंतजार
परीक्षाएं अचानक स्थगित होने से उन अभ्यर्थियों में चिंता है जो पिछले कई महीनों से दिन-रात तैयारी में जुटे थे। आयोग ने अभी तक इन परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा नहीं की है। अधिसूचना में कहा गया है कि नई तिथियों की जानकारी उचित समय पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर साझा की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे इस अतिरिक्त समय का उपयोग अपने रिविजन को और मजबूत करने के लिए करें।
अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
वेबसाइट पर रखें नजर: अभ्यर्थी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें।
एडमिट कार्ड: जो एडमिट कार्ड पहले जारी होने वाले थे, वे अब अमान्य हो जाएंगे। नई तारीखों की घोषणा के बाद फ्रेश एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
निरंतरता बनाए रखें: एचपीएससी ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाएं केवल स्थगित की गई हैं, रद्द नहीं। इसलिए अपनी तैयारी जारी रखें।