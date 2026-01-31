Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़HPSC HCS Vacancy 2026 : Haryana Civil Services Notification out apply sdm dsp Tehsildar posts
HPSC HCS Vacancy 2026 : हरियाणा सिविल सेवा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, SDM व DSP समेत 102 वैकेंसी, आवेदन 6 से

HPSC HCS Vacancy 2026 : हरियाणा सिविल सेवा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, SDM व DSP समेत 102 वैकेंसी, आवेदन 6 से

संक्षेप:

HPSC HCS Vacancy 2026 : एचपीएससी ने हरियाणा सिविल सर्विसेज परीक्षा (एचसीएस ) 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार 6 फरवरी से 26 फरवरी, 2026 तक एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Jan 31, 2026 12:00 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
HPSC HCS Vacancy 2026 : हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) ने हरियाणा सिविल सर्विसेज परीक्षा (एचसीएस ) 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 6 फरवरी से 26 फरवरी, 2026 तक एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सिविल सेवा भर्ती में कुल 102 वैकेंसी निकाली गई हैं। चयन प्रीलिम्स एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू से होगा।

कहां कितने पद

सबसे अधिक पद ETO (एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर) के लिए घोषित किए गए हैं, जहां कुल 27 पद उपलब्ध हैं।

HCS के लिए कुल 24 पद रखे गए हैं।

AETO पद के लिए 22 पद निर्धारित किए गए हैं।

DSP (डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस) के लिए कुल 8 पद घोषित किए गए हैं।

TM (ट्रेजरी मैनेजर) के लिए 7 पद रखे गए हैं। इ

‘A’ क्लास नायब तहसीलदार (अप्रेंटिस) के लिए कुल 5 पद घोषित किए गए हैं।

‘A’ क्लास तहसीलदार के लिए 3 पद रखे गए हैं।

ARCS के लिए कुल 3 पद हैं।

DFSC के लिए 2 पद, जबकि DFSO के लिए केवल 1 पद घोषित किया गया है।

योग्यता व आयु सीमा

उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु 1 जनवरी, 2026 तक 42 वर्ष है। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित कैटेगरी के लोगों को आयु में छूट मिलेगी।

ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी से 14 फरवरी के बीच हो सकती है जबकि आवेदन फॉर्म 2 फरवरी से 16 फरवरी के बीच सब्मिट करना होगा। फॉर्म में करेक्शन 18 फरवरी से 19 फरवरी के बीच हो सकेगा।

यहां देखें नोटिफिकेशन

आवेदन शुल्क और प्रक्रिया

जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1000 है। एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को 250 रुपये का भुगतान करना होगा।

परीक्षा की तारीखें और शेड्यूल

प्रारंभिक परीक्षा 2026- 26 अप्रैल, 2026

मुख्य परीक्षा - 27 जून से 29 जून, 2026

इंटरव्यू अगस्त और सितंबर 2026

एग्जाम पैटर्न

प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी। इसमें कुल दो प्रश्नपत्र होंगे—

पहला सामान्य अध्ययन और दूसरा सिविल सेवा अभिरुचि परीक्षा (CSAT)।

प्रारंभिक परीक्षा में कुल 200 वस्तुनिष्ठ (MCQ) प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्नपत्र में 100-100 प्रश्न होंगे। इस चरण में 0.25 अंक की नकारात्मक अंकन व्यवस्था भी लागू रहेगी।

मुख्य लिखित परीक्षा

मुख्य परीक्षा में कुल 6 लिखित प्रश्नपत्र होंगे। सभी प्रश्न परंपरागत/वर्णनात्मक (निबंधात्मक) प्रकार के होंगे।

मुख्य लिखित परीक्षा कुल 600 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंक का होगा।

व्यक्तित्व परीक्षण / साक्षात्कार

मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इस चरण में उम्मीदवारों से सामान्य रुचि, समसामयिक विषयों और व्यक्तित्व से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।

HPSC
