HPSC HCS : हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा के नियम बदले, जानें अब कितने अंक के होंगे पेपर व इंटरव्यू

HPSC HCS : हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा के नियम बदले, जानें अब कितने अंक के होंगे पेपर व इंटरव्यू

संक्षेप:

हरियाणा सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा के नियमों में बदलाव किया है। अब मुख्य लिखित परीक्षा में चार की बजाय कुल 600 अंकों के छह प्रश्नपत्र होंगे। इसमें अंग्रेजी, हिंदी और चार सामान्य अध्ययन के पेपर शामिल हैं। इंटरव्यू 75 अंकों की होगा।

Dec 29, 2025 11:47 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
हरियाणा सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा के नियमों में बदलाव किया है। अब मुख्य लिखित परीक्षा में चार की बजाय कुल 600 अंकों के छह प्रश्नपत्र होंगे। इसमें अंग्रेजी, हिंदी और चार सामान्य अध्ययन के पेपर शामिल हैं। इंटरव्यू 75 अंकों की होगा। मुख्य लिखित परीक्षा में छह प्रश्नपत्र होंगे, जो कि 600 अंकों के रहेंगे। अंग्रेजी और हिंदी का पेपर प्रत्येक 100-100 अंकों का होगा। चार जनरल स्टडीज के पेपर होंगे और हरेक 100-100 अंक का रहेगा। पहले चार पेपर हुआ करते थे, जिनमें बदलाव किया गया है। मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार, अगर कोई होगा, सहित विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से 12 गुणा होगी। इसी प्रकार पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार, यदि कोई होगा, सहित विज्ञापित रिक्तियों का तीन गुणा होगी।

हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार होंगे प्रश्नपत्र

प्रश्न पत्र एक अंग्रेजी (अंग्रेजी निबंध सहित) होगा, जबकि प्रश्न पत्र दो हिंदी (हिंदी निबंध सहित) रहेगा। प्रश्न पत्र तीन सामान्य अध्ययन-वन का होगा, जबकि प्रश्न पत्र चार सामान्य अध्ययन-टू का रहेगा। प्रश्न पत्र पांच सामान्य अध्ययन-तीन और प्रश्न पत्र छह सामान्य अध्ययन-चार का होगा। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र परंपरागत (निबंध) प्रकार का होगा।

प्रत्येक पेपर की अवधि तीन घंटे होगी। भाषा या साहित्य पेपर को छोडकर, उम्मीदवारों को सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी या हिंदी में देने का विकल्प रहेगा। व्यक्तित्व परीक्षा 75 अंकों की होगी।

अब भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को सभी पेपरों में बैठना अनिवार्य होगा।

न्यूनतम अंक

- सभी लिखित पेपरों में एग्रीगेट न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना जरूरी। तभी इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी।

- हिंदी व अंग्रेजी भाषा में प्रत्येक में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

-

फाइनल मेरिट कैसे बनेगी

अंतिम चयन, उम्मीदवारों द्वारा प्रयोग किए गए सेवा के अधिमान को ध्यान में रखते हुए मुख्य लिखित परीक्षा तथा व्यक्तित्व/मौखिक परीक्षा अर्थात 675 अंकों में से उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाने वाली वरिष्ठता सूची पर आधारित होगा।

टाइ ब्रेकिंग नियम क्या है

अगर दो या दो से अधिक उम्मीदवारों द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त किए गए अंक बराबर हैं, तो मुख्य लिखित परीक्षा के पेपरों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यता में उच्चतर माना जाएगा। अगर ऐसे उम्मीदवारों के मुख्य लिखित परीक्षा के पेपरों के कुल अंक भी बराबर हैं तो आयु में बड़े उम्मीदवार को योग्यता में उच्चतर माना जाएगा।

HPSC
