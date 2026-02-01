HPSC HCS 2026: हरियाणा सिविल सेवा में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका; 102 पदों के लिए 6 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन

संक्षेप: HPSC HCS 2026: हरियाणा सिविल सेवा (HCS) और अन्य संबद्ध सेवाओं 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 102 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

Feb 01, 2026 06:03 pm IST

HPSC HCS 2026: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने राज्य की सबसे प्रतिष्ठित सेवा, हरियाणा सिविल सेवा (HCS) और अन्य संबद्ध सेवाओं 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 102 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 फरवरी 2026 से शुरू होगी।

महत्वपूर्ण तारीखें और परीक्षा का शेड्यूल उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि: 30 जनवरी 2026

आवेदन शुरू होने की तिथि: 6 फरवरी 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 26 फरवरी 2026 (शाम 5:00 बजे तक)

प्रारंभिक परीक्षा: 26 अप्रैल 2026

मुख्य परीक्षा : 27 जून से 29 जून 2026 के बीच

इंटरव्यू: अगस्त/सितंबर 2026 (संभावित)

पदों का विवरण इस भर्ती अभियान के तहत कुल 102 रिक्तियां भरी जानी हैं, जिनमें प्रमुख पद इस प्रकार हैं:

HCS : 24 पद

DSP : 8 पद

ETO : 27 पद

अन्य पद: क्लास-ए तहसीलदार (3), नायब तहसीलदार (5), ट्रैफिक मैनेजर (7), और एईटीओ (22) आदि।

कौन कर सकता है आवेदन? शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

आयु सीमा: सामान्य पदों के लिए आयु 18 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। DSP पद के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया और नया एग्जाम पैटर्न HPSC ने इस बार परीक्षा पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी।

प्रारंभिक परीक्षा : इसमें दो पेपर (GS और CSAT) होंगे। यह केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है।

मुख्य परीक्षा : मुख्य परीक्षा अब 600 अंकों की होगी, जिसमें कुल 6 अनिवार्य पेपर (100-100 अंक के) शामिल किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इस बार ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है और इसकी जगह सामान्य अध्ययन के 4 पेपर शामिल किए गए हैं।

इंटरव्यू: यह अंतिम चरण 75 अंकों का होगा।

आवेदन शुल्क सामान्य/EWS (पुरुष) और अन्य राज्यों के पुरुष: 1000 रुपये

सभी महिला उम्मीदवार और हरियाणा के SC/BC-A/BC-B/ESM: 250 रुपये