HPSC Calendar : हरियाणा लोक सेवा आयोग ने जारी की PGT समेत 8 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां, देखें कैलेंडर
हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएसी) ने 8 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी है। कैलेंडर के मुताबिक जनवरी में 6 भर्ती परीक्षाएं होंगी। फरवरी और मार्च में भी एक-एक परीक्षा होगी। 1 फरवरी को पीजीटी इंग्लिश का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। वहीं 15 मार्च को पर्यावरण विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर का स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित होगा। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग ओर कम्प्यूटर इंजीनियरिंग के लेक्चरर पोस्ट के लिए 19 जनवरी को एग्जाम होगा।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लेक्चरर पद की परीक्षा 20 जनवरी को पूर्वाह्न में होगी, जबकि इसी दिन दोपहर बाद फोरमैन इंस्ट्रक्टर पद के लिए परीक्षा कराई जाएगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 21 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इसी दिन लेक्चरर इन फार्मेसी पद के लिए भी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट निर्धारित किया गया है।
परीक्षा विवरण
पद का नाम एवं विभाग परीक्षा का प्रकार परीक्षा तिथि
पीजीटी – अंग्रेजी SKT 01.02.2026
सहायक प्रोफेसर – पर्यावरण विज्ञान स्क्रीनिंग टेस्ट 15.03.2026
लेक्चरर (सिविल इंजीनियरिंग) SKT 19.01.2026
लेक्चरर (कंप्यूटर इंजीनियरिंग) SKT 19.01.2026
लेक्चरर (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) SKT 21.01.2026
लेक्चरर (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) SKT 20.01.2026
लेक्चरर (फार्मेसी) SKT 21.01.2026
फोरमैन इंस्ट्रक्टर SKT 20.01.2026