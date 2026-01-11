HPSC AE Recruitment 2026: असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर निकली वैकेंसी, 13 जनवरी से करें आवेदन

संक्षेप: HPSC AE Recruitment 2026: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 50 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

HPSC Assistant Engineer Recruitment 2026: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की ओर से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) (ग्रुप) पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 50 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रकिया 13 जनवरी 2026 से शुरू की जाएगी। आवेदन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 फरवरी, 2026 शाम 5 बजे तक तय की गई है। शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि भी 12 फरवरी, 2026 तय की गई है।

वैकेंसी डिटेल्स- अनारक्षित कैटेगरी- 25 पद

एससी कैटेगरी- 13 पद

बैकवर्ड क्लास- 7 पद

ईडब्ल्यूएस कैटेगरी- 5 पद

कुल पद- 50 पद

शैक्षणिक योग्यता- असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल)- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। पार्ट टाईम, ईवनिंग क्लासेस, डिस्टेंस एजुकेशन मोड और एआईसीटीई द्वारा मान्यता न किए गए विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्र नहीं हैं। इसके साथ ही मैट्रिक या उच्च शिक्षा तक हिंदी/संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए।

आयु सीमा- उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु की गणना 12 फरवरी, 2026 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

आवेदन शुल्क- 1. हरियाणा के सभी बेंचमार्क दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूबीडी) (कम से कम 40% दिव्यांगता वाले) के लिए - निशुल्क

2. ओएससी, डीएससी, बीसी-ए (नॉन क्रीमी लेयर), बीसी-बी (नॉन क्रीमी लेयर), ईएसएम, ईडब्ल्यूएस और हरियाणा की महिला उम्मीदवार- 250 रुपये

3. हरियाणा के डीईएसएम अभ्यर्थी जो अपनी ऊर्ध्वाधर श्रेणी अर्थात ओएससी, डीएससी, बीसी-ए (नॉन क्रीमी लेयर), बीसी-बी (नॉन क्रीमी लेयर), ईएसएम, ईडब्ल्यूएस से संबंधित हों- 250 रुपये

4. हरियाणा के डीईएसएम अभ्यर्थी जो यूआर श्रेणी से संबंधित हैं-1000 रुपये