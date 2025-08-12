HPSC Assistant Engineer Recruitment 2025 for 153 vacancies begins today apply now at hpsc.gov.in jobs HPSC AE Recruitment 2025: असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर आवेदन आज से शुरू, जानें पात्रता सहित अन्य डिटेल्स, Career Hindi News - Hindustan
HPSC AE Recruitment 2025: असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर आवेदन आज से शुरू, जानें पात्रता सहित अन्य डिटेल्स

HPSC AE Recruitment 2025: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की ओर से विभिन्न विभागों में असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। कुल 153 पदों के लिए आवेदन फॉर्म भरने की प्रकिया शुरू हो गई है। 

Prachi लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 04:08 PM
HPSC Assistant Engineer Recruitment 2025: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की ओर से विभिन्न विभागों में असिस्टेंट इंजीनियर पदों के लिए आवेदन प्रकिया आज 12 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 153 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जन्म होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक तय की गई है। शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि भी 1 सितंबर 2025 तय की गई है।

वैकेंसी डिटेल्स-

1. असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल)- 80 पद

2. म्युनिसिपल इंजीनियर (सिविल)- 47 पद

3. सब-डिवीजनल इंजीनियर (सिविल)- 26 पद

कुल पद- 153 पद

शैक्षणिक योग्यता-

1. पब्लिक वर्क्स (बी एंड आर) डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल)- सिविल इंजीनियरिंग की रेगुलर डिग्री। पार्ट टाईम, ईवनिंग क्लासेस, डिस्टेंस एजुकेशन मोड और एआईसीटीई द्वारा मान्यता न किए गए विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्र नहीं हैं।

2. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, शहरी स्थानीय निकाय विभाग में म्युनिसिपल इंजीनियर (सिविल)- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ ही मैट्रिक या उच्च शिक्षा तक हिंदी/संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए।

3. सब डिवीजनल इंजीनियर (सिविल), पंचायती राज विभाग एवं पंचायत विभाग- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ ही मैट्रिक या उच्च शिक्षा तक हिंदी/संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए।

HPSC Assistant Engineer Recruitment 2025 Notification Link

आयु सीमा-

उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 सितंबर 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

आवेदन शुल्क-

1. हरियाणा के सभी बेंचमार्क दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूबीडी) (कम से कम 40% दिव्यांगता वाले) के लिए - निशुल्क

2. ओएससी, डीएससी, बीसी-ए (नॉन क्रीमी लेयर), बीसी-बी (नॉन क्रीमी लेयर), ईएसएम, ईडब्ल्यूएस और हरियाणा की महिला उम्मीदवार- 250 रुपये

3. हरियाणा के डीईएसएम अभ्यर्थी जो अपनी ऊर्ध्वाधर श्रेणी अर्थात ओएससी, डीएससी, बीसी-ए (नॉन क्रीमी लेयर), बीसी-बी (नॉन क्रीमी लेयर), ईएसएम, ईडब्ल्यूएस से संबंधित हों- 250 रुपये

4. हरियाणा के डीईएसएम अभ्यर्थी जो यूआर श्रेणी से संबंधित हैं-1000 रुपये

5. शेष सभी उम्मीदवार- 1000 रुपये

