HPSC ADA Result 2026 Out, Direct Link: हरियाणा ADA स्क्रीनिंग टेस्ट के नतीजे जारी, यहां जानिए कैसे करें चेक
HPSC ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (ADA) 2026 के स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है, उम्मीदवार hpsc.gov.in पर अपना नतीजा देख सकते हैं और अगले राउंड की तैयारी कर सकते हैं।
सरकारी नौकरी और कानून के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद शानदार खबर सामने आई है। खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए, जो हरियाणा में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (ADA) बनने का सपना देख रहे हैं। महीनों की कड़ी मेहनत, रातों की नींद कुर्बान करने और किताबों में सिर खपाने के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने 24 जुलाई 2026 को ADA स्क्रीनिंग टेस्ट के नतीजे घोषित कर दिए हैं। अगर आपने भी यह परीक्षा दी थी, तो अब दिल की धड़कनों को थोड़ा काबू में रखिए और अपना रिजल्ट चेक करने के लिए तैयार हो जाइए।
परीक्षा से रिजल्ट तक का सफर
आपको बता दें कि यह लिखित परीक्षा भर्ती प्रक्रिया का पहला और सबसे अहम पड़ाव था। HPSC ने 5 जुलाई 2026 को पूरे राज्य में इस स्क्रीनिंग टेस्ट का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। परीक्षा के खत्म होते ही उम्मीदवारों के मन में सवालों का बवंडर उठने लगा था कि कटऑफ कितनी जाएगी और पेपर का लेवल कैसा था। आयोग ने भी ज्यादा वक्त न लेते हुए काम में फुर्ती दिखाई और महज तीन दिन बाद, यानी 8 जुलाई को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी थी। इसके बाद उम्मीदवारों को 10 जुलाई तक अपनी आपत्तियां या ऑब्जेक्शन दर्ज कराने का मौका दिया गया। अब, उन सभी आपत्तियों की बारीकी से जांच करने के बाद, HPSC ने पूरी पारदर्शिता के साथ फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे थे, वो अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर रिजल्ट की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।
ADA का पद और कड़ा मुकाबला
हरियाणा में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का पद बहुत ही गरिमामय और जिम्मेदारी वाला माना जाता है। अदालत में राज्य सरकार का मजबूती से पक्ष रखना, अहम कानूनी मसलों पर अपनी सटीक राय देना और न्याय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना—ये सब एक ADA के कंधों पर होता है। यही वजह है कि हर साल हजारों कानून की पढ़ाई कर चुके होनहार युवा इस परीक्षा में अपनी किस्मत और मेहनत आजमाते हैं। इस बार भी मुकाबला कांटे का था। स्क्रीनिंग टेस्ट ने असल में भीड़ को छांटने का काम किया है और अब सिर्फ वही लोग मैदान में बचे हैं, जिनकी तैयारी वाकई पुख्ता थी।
अब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट (SKT) की बारी
स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना तो बस एक शुरुआत थी, असली जंग अभी बाकी है। जिन उम्मीदवारों ने स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया है, उनके चेहरों पर खुशी तो लाजमी है, लेकिन यह वक्त सिर्फ जश्न मनाने का नहीं, बल्कि एक बार फिर से कमर कसने का है। अब आपका अगला और कड़ा मुकाबला 'सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट' (SKT) में होगा। आयोग ने इसके लिए भी तारीख का ऐलान कर दिया है। यह परीक्षा 9 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी। आपके पास अपनी तैयारी को धार देने के लिए बहुत कम समय बचा है। यह राउंड आपके विषय की गहरी समझ, कानून की बारीकियों और आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता को परखेगा। जो लोग इस SKT राउंड को भी सफलतापूर्वक पार कर लेंगे, उन्हें फिर अंतिम पड़ाव यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कुल मिलाकर मंजिल अभी थोड़ी दूर है, लेकिन सही दिशा में बढ़ते कदम आपको वहां तक जरूर पहुंचाएंगे।
मिनटों में ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट
कई बार रिजल्ट आने के बाद वेबसाइट पर इतना ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है कि साइट धीमी हो जाती है और समझ नहीं आता कि अपना रिजल्ट कैसे देखें। अगर आप भी रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया को लेकर थोड़े कन्फ्यूज हैं, तो परेशान न हों। हमने आपके लिए कुछ बेहद आसान स्टेप्स तैयार किए हैं, जिन्हें फॉलो करके आप आसानी से अपना क्वालीफाइंग स्टेटस चेक कर सकते हैं:
1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में इंटरनेट ब्राउजर खोलें और हरियाणा लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं।
2. रिजल्ट सेक्शन खोजें: वेबसाइट के होमपेज पर पहुंचते ही आपको स्क्रीन पर 'Results' (नतीजे) का एक अलग टैब या सेक्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
3. सही लिंक चुनें: वहां आपको हाल ही में जारी किए गए कई नतीजों के लिंक दिखेंगे। आपको 'Result of Screening Test for the posts of Assistant District Attorney (ADA) 2026' वाले लिंक को ढूंढकर उस पर टैप करना है।
4. PDF डाउनलोड करें: लिंक पर क्लिक करते ही एक PDF फाइल सीधे आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगी।
5. अपना रोल नंबर खोजें: अब इस PDF फाइल को खोलें। इसमें उन सभी सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं जिन्होंने परीक्षा पास की है। आप सर्च ऑप्शन (Ctrl+F) का इस्तेमाल करके अपना रोल नंबर आसानी से खोज सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव