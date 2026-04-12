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HPRCA Sarkari Job Alert 2026: हिमाचल में 808 शिक्षक पदों पर निकली भर्ती, 17 अप्रैल से करें ऑनलाइन आवेदन

Apr 12, 2026 02:03 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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HPRCA Vacancy 2026: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 808 शिक्षक पदों को भरने के लिए हरी झंडी दे दी है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रही है।

HPRCA Sarkari Job Alert 2026: हिमाचल में 808 शिक्षक पदों पर निकली भर्ती, 17 अप्रैल से करें ऑनलाइन आवेदन

HPRCA Teacher Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक बहुत बड़ा अवसर सामने आया है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 808 शिक्षक पदों को भरने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार प्रदेश के हजारों प्रशिक्षित बेरोजगार युवा लंबे समय से कर रहे थे। अब आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रही है।

पदों की डिटेल्स

आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, कुल 808 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इन पदों में मुख्य रूप से टीजीटी (TGT - आर्ट्स, मेडिकल, नॉन-मेडिकल), शास्त्री और जेबीटी (JBT) के पद शामिल होने की संभावना है।

आयोग ने जानकारी दी है कि इन सभी पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार जो आवश्यक योग्यता पूरी करते हैं, वे चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।

विषयकुल पद
संगीत शिक्षक118
चित्रकला शिक्षक118
संस्कृत शिक्षक118
शारीरिक शिक्षा शिक्षक (प्राथमिक)118
इतिहास शिक्षक86
हिंदी शिक्षक151
भूगोल शिक्षक99
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महत्वपूर्ण तारीखें और आवेदन प्रक्रिया

अगर आप भी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, तो इन तारीखों को अपनी डायरी में नोट कर लें:

आवेदन शुरू होने की तिथि: 17 अप्रैल 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 8 मई 2026

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता के सभी दस्तावेज जैसे—डिग्री, डिप्लोमा, हिमाचल बोनाफाइड सर्टिफिकेट और श्रेणी प्रमाण पत्र तैयार रखें।

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आवेदन कैसे करें?

  1. सबसे पहले आयोग की वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाएं।

2. 'New Registration' पर क्लिक करें और अपनी बुनियादी जानकारी भरें।

3. लॉगिन करने के बाद 'PGT Recruitment 2026' के लिंक पर जाएं।

4. अपनी फोटो, सिग्नेचर और शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करें।

5. निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें और फॉर्म सबमिट करें।

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चयन प्रक्रिया और पात्रता मानदंड

लिखित परीक्षा: सबसे पहले उम्मीदवारों को एक वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। इसमें संबंधित विषय के ज्ञान के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान और शिक्षण कौशल भी परखा जाएगा।

मेरिट लिस्ट: लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: अंत में सफल उम्मीदवारों को काउंसलिंग और दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया जाएगा।

पात्रता की बात करें तो टीजीटी पदों के लिए स्नातक के साथ बी.एड. और शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास होना अनिवार्य है। वहीं जेबीटी पदों के लिए डीएलएड या समकक्ष योग्यता जरूरी है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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