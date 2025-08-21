HPRCA Recruitment 2025: बनें जूनियर बेसिक टीचर, 600 पदों पर निकली है भर्ती; उम्र सीमा 47 साल तक
HPRCA Recruitment 2025: अगर आप हिमाचल प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये मौका आपके लिए है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) हमीरपुर ने 600 जूनियर बेसिक टीचर (JBT) पदों के लिए भर्ती निकाली है। सबसे खास बात यह है कि इस भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 47 साल रखी गई है, यानी अनुभवी उम्मीदवारों को भी पूरा मौका मिलेगा।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और 17 सितंबर 2025 रात 11:59 बजे तक चलेगी। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 800 रुपये तय किया गया है (100 रुपये परीक्षा शुल्क + 700 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क लिया जा रहा है। वहीं सुधार शुल्क अलग से ₹100 लगेगा।
योग्यता क्या होनी चाहिए?
- 12वीं में न्यूनतम 45%-50% अंक और 2 साल का JBT/D.El.Ed. डिप्लोमा अनिवार्य है।
- B.El.Ed., विशेष शिक्षा डिप्लोमा, स्नातक + JBT/D.El.Ed. या PG + B.Ed.-M.Ed. इंटीग्रेटेड कोर्स वाले भी आवेदन कर सकते हैं।
- इसके साथ ही उम्मीदवार का टीईटी (TET) पास होना जरूरी है।
वेतनमान
चयनित उम्मीदवारों को 17,820 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा, जो कि एच.पी. सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतन) नियम 2022 के तहत तय है। इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार hprca.hp.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।