HPRCA JOA Recruitment 2026: हिमाचल में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 234 पदों पर भर्ती शुरू, 12वीं पास आज से करें अप्लाई

संक्षेप: HPRCA JOA Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA), हमीरपुर ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 234 पदों को भरा जाएगा।

HPRCA Junior Office Assistant 2026: हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA), हमीरपुर ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 234 पदों को भरा जाएगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की विंडो आज, 27 जनवरी 2026 से खुल गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

भर्ती का विवरण और रिक्तियां हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा यह भर्ती निकाली गई है। कुल 234 पदों का श्रेणी-वार विवरण कुछ इस प्रकार है:

सामान्य वर्ग (UR): 84 पद

ईडब्ल्यूएस (EWS): 30 पद

ओबीसी (OBC): 48 पद (UR और BPL मिलाकर)

अनुसूचित जाति (SC): 57 पद (UR, BPL और WFF मिलाकर)

अनुसूचित जनजाति (ST): 12 पद

अन्य: स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों (WFF) के लिए भी विशेष आरक्षित पद शामिल हैं।

योग्यता और आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (12वीं) की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। वैकल्पिक तौर पर, 10वीं के साथ आईटी/आईटीईएस में एक या दो साल का आईटीआई (ITI) सर्टिफिकेट या कंप्यूटर इंजीनियरिंग/आईटी में 3 साल का डिप्लोमा धारक भी आवेदन कर सकते हैं।

स्किल आवश्यकता: कंप्यूटर पर टाइपिंग की गति अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट होना अनिवार्य है।

आयु सीमा: 1 जनवरी 2026 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

वेतन और चयन प्रक्रिया चयनित उम्मीदवारों को जॉब ट्रेनी के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें 12,500 रुपये प्रति माह का फिक्स्ड मानदेय दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) या लिखित परीक्षा होगी, जिसके बाद टाइपिंग दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी।

आवेदन कैसे करें और महत्वपूर्ण तारीखें इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन शुरू होने की तिथि: 27 जनवरी 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 27 फरवरी 2026 (रात 11:59 बजे तक)