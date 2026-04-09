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HPRCA JE Sarkari Job Alert 2026: हिमाचल प्रदेश में जूनियर इंजीनियर के 149 पदों पर निकली वैकेंसी, कल से करें आवेदन

Apr 09, 2026 08:47 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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HPRCA JE Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने जूनियर इंजीनियर (JE) के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा कुल 149 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 

HPRCA JE Sarkari Job Alert 2026: हिमाचल प्रदेश में जूनियर इंजीनियर के 149 पदों पर निकली वैकेंसी, कल से करें आवेदन

HPRCA JE Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक शानदार खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने जूनियर इंजीनियर (JE) के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा कुल 149 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा।

पदों की डिटेल्स और स्ट्रीम

आयोग ने विभिन्न विभागों के लिए जूनियर इंजीनियरों की भर्ती निकाली है। 149 पदों में सबसे अधिक संख्या जेई (सिविल) की है, जिसके बाद जेई (मैकेनिकल) और जेई (इलेक्ट्रिकल) के पद शामिल हैं। ये नियुक्तियां जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD) और अन्य राज्य स्तरीय बोर्डों में की जाएंगी।

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महत्वपूर्ण तारीखें

अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इन तारीखों को अपने कैलेंडर में नोट कर लें। आवेदन शुरू होने की तिथि कल 10 अप्रैल 2026 है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मई 2026 (रात 11:59 बजे तक) तय की गई है। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 2 मई 2026 तय की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की प्रक्रिया केवल ऑनलाइन माध्यम से ही पूरी की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता और पात्रता

इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित इंजीनियरिंग स्ट्रीम (जैसे सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) में डिप्लोमा या डिग्री (B.E./B.Tech) होना अनिवार्य है। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश की भाषा, रीति-रिवाजों और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

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आयु सीमा और वेतनमान

उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है। हिमाचल प्रदेश के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

वेतन: चयनित होने वाले जूनियर इंजीनियरों को हिमाचल प्रदेश सरकार के वेतन नियमों के अनुसार हर महीने 23,500 रूपये और सरकारी भत्ते दिए जाएंगे।

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आवेदन कैसे करें?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं:

  1. सबसे पहले HPRCA की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Apply Online' के लिंक पर क्लिक करें और खुद को रजिस्टर करें।

3. लॉगिन करने के बाद "JE Recruitment 2026" का विकल्प चुनें।

4. अपनी व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक योग्यता की डिटेल्स भरें।

5. आवश्यक डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें।

6. श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।

चयन प्रक्रिया का रोडमैप

जूनियर इंजीनियर के पदों पर चयन के लिए आयोग एक लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, जिसमें संबंधित इंजीनियरिंग विषय और सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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