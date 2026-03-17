JBT Teacher Recruitment 2026: 600 JBT शिक्षक पदों पर निकली वैकेंसी, 12वीं पास और TET क्वालीफाइड युवा जल्द भरें फॉर्म
HPRCA JBT Teacher Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (JBT) शिक्षकों के 600 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से शुरू कर दी है। उम्मीदवार hprca.hp.gov.in के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
HPRCA JBT Teacher Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं, विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (JBT) शिक्षकों के 600 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से शुरू कर दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन की समय सीमा
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल इस प्रकार है:
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 16 मार्च 2026
आवेदन करने की अंतिम तिथि: 6 अप्रैल 2026 (रात 11:59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क भुगतान की आखिरी तारीख: 6 अप्रैल 2026
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं और वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने के लिए समय रहते अपना फॉर्म भर लें।
पदों की डिटेल्स और आरक्षण
इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 600 JBT शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों को राज्य के विभिन्न जिलों और श्रेणियों के आधार पर विभाजित किया गया है। इसमें सामान्य वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
कौन कर सकता है आवेदन? (योग्यता और आयु सीमा)
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं (कक्षा 12) उत्तीर्ण की हो। इसके साथ ही, प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (D.El.Ed/JBT) होना अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्मीदवार का हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (HP TET) उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
आयु सीमा:
1 जनवरी 2026 तक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
आवेदन शुल्क
आवेदन के लिए उम्मीदवारों को उनकी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क देना होगा।
सामान्य श्रेणी: 450 रुपये
आरक्षित श्रेणी (SC/ST/OBC/EWS): 120 रुपये
पूर्व सैनिक (HP): कोई शुल्क नहीं (पूरी तरह निःशुल्क)
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)
- सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Apply Online' या 'Recruitment' टैब पर क्लिक करें।
3. 'JBT Teacher Recruitment 2026' के लिंक का चुनाव करें और 'New Registration' पर क्लिक करें।
4. अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें।
5. फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और अनुभव (यदि हो) दर्ज करें।
6. अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
7. अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें।
8. अंत में, फॉर्म को सबमिट करें और भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज का प्रिंटआउट जरूर लें।
चयन प्रक्रिया
JBT शिक्षकों का चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा (CBT या ऑफलाइन) के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। चयनित शिक्षकों को प्रदेश के विभिन्न सरकारी प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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रुचियां
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