HPRCA JBT Recruitment 2025: जेबीटी टीचर पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास के लिए सुनहरा मौका

HPRCA JBT Recruitment 2025: अगर आप भी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) की ओर से जूनियर बेसिक टीचर (JBT) पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 600 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 17 सितंबर 2025 रात 11:59 बजे तक तय की गई है।

शैक्षणिक योग्यता- 1. किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से कक्षा बारहवीं न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ या समकक्ष योग्यता प्राप्त की होनी चाहिए।

2. एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए)।

3. उम्मीदवारों ने हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) उत्तीर्ण की होनी चाहिए।

आयु सीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 47 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आवेदन शुल्क- आवेदन करने के लिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 800 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा।

वेतनमान- उम्मीदवारों को हर महीने 17,820 रुपये वेतन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।