HPRCA: असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती का रिजल्ट जारी, 1849 उम्मीदवार हुए शॉर्टलिस्ट, जानें कब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती के लिए टैबलेट आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट 25 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश के अलग- अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था। आयोग के अनुसार, इस भर्ती के लिए कुल 11415 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।
हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। दरअसल, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने असिस्टेंट स्टाफ नर्स (एलोपैथी) भर्ती 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। स्क्रीनिंग टेस्ट में शामिल हुए उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती के तहत कुल 780 पदों को भरा जाना है। इस रिजल्ट में 1849 उम्मीदवारों को अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह भर्ती विज्ञापन संख्या 12/2026 और पोस्ट कोड 26044 के तहत निकाली गई थी। उम्मीदवार रिजल्ट की PDF में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।
कब हुई थी असिस्टेंट स्टाफ नर्स की परीक्षा?
असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती के लिए टैबलेट आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट 25 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश के अलग- अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था। आयोग के अनुसार, इस भर्ती के लिए कुल 11415 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें से 9983 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 1432 उम्मीदवार परीक्षा में अनुपस्थित रहे। परीक्षा के बाद आयोग ने 1849 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अस्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट किया है।
HPRCA Assistant Staff Nurse Result 2026: ऐसे चेक करें रिजल्ट
उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
- रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले HPRCA की आधिकारिक वेबसाइट https://hprca.hp.gov.in/homepage पर जाएं।
2. इसके बाद होमपेज पर दिए गए लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
3. इसके बाद असिस्टेंट स्टाफ नर्स (एलोपैथी), पोस्ट कोड 26044 के स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट से संबंधित नोटिफिकेशन खोलें।
4. अब रिजल्ट की PDF स्क्रीन पर दिखाई देगी।
5. PDF में अपना रोल नंबर चेक करें और इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
कब से शुरू होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
रिजल्ट में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू होगा। आयोग के अनुसार, डॉक्यूमेंट्स की जांच की प्रक्रिया 6 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इसका आयोजन HPRCA कार्यालय परिसर, हमीरपुर में किया जाएगा।
ओरिजिनल कॉपी के साथ लाना होगा ये डॉक्यूमेंट
इतना ही नहीं उम्मीदवारों को इस बात का ध्यान रखना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्हें अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी के साथ उनकी दो-दो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेकर जानी होगी। इसके अलावा, एक वैध पहचान पत्र (ID Proof) और आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट भी साथ रखना होगा।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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