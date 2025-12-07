हिमाचल में नर्सों की बड़ी भर्ती, 16 जनवरी तक करें आवेदन; जानें योग्यता, आयु और चयन प्रक्रिया

संक्षेप: हिमाचल में सरकारी हेल्थ सेक्टर में नौकरी चाहने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार 16 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी की तैयारी कर रही महिला उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने 312 असिस्टेंट स्टाफ नर्स पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है। ये भर्तियां 12 दिसंबर 2025 से शुरू होंगी और 16 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकती हैं।

312 पदों पर निकली भर्ती इस भर्ती के तहत कुल 312 पद निकाले गए हैं, जिनमें विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग सीटें निर्धारित की गई हैं। केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती हैं। बी.एससी नर्सिंग या GNM डिप्लोमा वाले उम्मीदवार इसके लिए पात्र हैं, लेकिन शर्त यह है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और साथ ही HPNRC शिमला में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार के पास हिमाचल बोनाफाइड प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।

क्या होनी चाहिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2025 के हिसाब से 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 25,000 रुपये का निश्चित मानदेय मिलेगा। यह नियुक्ति पाँच साल के लिए एंगेजमेंट आधार पर होगी। सरकार की नीति के अनुसार भविष्य में नियमित पद जारी होने पर संबंधित नियम लागू होंगे।

क्या है आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को HPRCA के वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पहले पंजीकरण करना होगा। इसके बाद ORA फॉर्म भरकर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन शुल्क 800 रुपये है, जबकि परीक्षा शुल्क 100 रुपये रखा गया है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखना उपयुक्त होगा।

क्या है चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के जरिए होगा। परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे और कुल समय डेढ़ घंटे का होगा। इसमें 85 प्रश्न नर्सिंग से संबंधित होंगे, 10 प्रश्न हिमाचल सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स से होंगे और बाकी 25 प्रश्न लॉजिकल रीजनिंग, साइंस, अंग्रेजी और हिंदी से पूछे जाएंगे। सामान्य वर्ग को न्यूनतम 45% और आरक्षित वर्ग को 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।