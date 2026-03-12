HPCL Job: हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 681 पदों पर निकली बंपर भर्ती, 1 लाख से ऊपर होगी सैलरी
हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) में 681 पदों पर शानदार सरकारी नौकरी का मौका। जूनियर एग्जिक्यूटिव, इंजीनियर और ऑफिसर पदों के लिए 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करें।
अगर आप एक शानदार, सुरक्षित और अच्छी सैलरी वाली सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो भारत की जानी-मानी महारत्न कंपनी 'हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड' (HPCL) आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आई है। एचपीसीएल ने जूनियर एग्जिक्यूटिव, इंजीनियर, ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर जैसे अहम पदों पर कुल 681 रिक्तियों (Vacancies) के लिए आवेदन मांगे हैं। इंजीनियरिंग से लेकर फाइनेंस और एचआर तक, अलग-अलग फील्ड के युवाओं के लिए यह एक 'ड्रीम जॉब' साबित हो सकती है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए अपनी योग्यता जांचें और जल्द से जल्द फॉर्म भर लें। आइए, इस शानदार भर्ती से जुड़ी हर एक बारीक जानकारी, पदों का गणित और आवेदन की प्रक्रिया को समझते हैं।
एक नजर में देखें जरूरी तारीखें और जानकारी
फॉर्म भरने से पहले इन अहम तारीखों और डिटेल्स को अपने पास नोट कर लें
- ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 25 मार्च 2026
- कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) की तारीख 03 मई 2026
- आवेदन शुल्क (Application Fee) 1180 रुपये (SC/ST और दिव्यांगों के लिए एकदम फ्री)
- आधिकारिक वेबसाइट https://www.hindustanpetroleum.com/
- हेल्पलाइन (ई-मेल आईडी) careers@hpcl.in
पदों का विवरण, योग्यता और सैलरी (Vacancy Details & Eligibility)
एचपीसीएल ने कुल 681 पदों को चार अलग-अलग कैटेगरी में बांटा है। आइए तफ्सील से जानते हैं कि किस पद के लिए क्या काबिलियत चाहिए:
1. जूनियर एग्जिक्यूटिव (कुल पद: 413)
पदों का बंटवारा: मेकेनिकल (207), इलेक्ट्रिकल (117), केमिकल (27), सिविल (19), फायर एंड सेफ्टी (16), क्वालिटी कंट्रोल (12), असिस्टेंट (10), और एचआर (05)।
योग्यता: असिस्टेंट पद के लिए 65% अंकों के साथ ग्रेजुएशन। इंजीनियरिंग पदों के लिए संबंधित ब्रांच में 65% अंकों के साथ 3 साल का डिप्लोमा। क्वालिटी कंट्रोल और फायर एंड सेफ्टी के लिए बीएससी और एचआर के लिए बीबीए (सभी में न्यूनतम 65% अंक)।
आयु सीमा: अधिकतम उम्र 25 वर्ष से कम होनी चाहिए।
सैलरी (वेतनमान): 30,000 रुपये से 1,20,000 रुपये।
2. इंजीनियर (कुल पद: 141)
पदों का बंटवारा: मेकेनिकल (72), इलेक्ट्रिकल (37), सिविल (17), और केमिकल (15)।
योग्यता: कम से कम 65% अंकों के साथ संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में BE/B.Tech की डिग्री।
आयु सीमा: अधिकतम उम्र 25 वर्ष से कम।
सैलरी (वेतनमान): 50,000 रुपये से 1,60,000 रुपये।
3. ऑफिसर (कुल पद: 64)
पदों का बंटवारा: फाइनेंस-सीए (30), आईएस (20), एचआर (06), फाइनेंस-सीएमए (04), फाइनेंस-एमबीए (04)।
योग्यता: पद के अनुसार 50% अंकों के साथ CA/CMA। या फिर 65% अंकों के साथ फाइनेंस/एचआर में MBA या MCA होना चाहिए।
आयु सीमा: अधिकतम उम्र 27 वर्ष (आईएस पद के लिए अधिकतम 25 वर्ष)।
सैलरी (वेतनमान): 50,000 रुपये से 1,60,000 रुपये।
4. सीनियर ऑफिसर (कुल पद: 63)
पदों का बंटवारा: सेल्स-रिटेल/ल्यूब्स/डायरेक्ट सेल्स/एलपीजी (50 पद), सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट (06), सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस (04), बेंजीन/टोल्यूनि हैंडलिंग (03)।
योग्यता: संबंधित ब्रांच में 65% अंकों के साथ BE/B.Tech की डिग्री। सेल्स पद के लिए MBA/PGDM भी जरूरी है। इन पदों के लिए 2 से 3 साल का कार्यानुभव (Experience) मांगा गया है।
आयु सीमा: अधिकतम 28 से 29 वर्ष (पद के अनुसार)।
सैलरी (वेतनमान): 60,000 रुपये से 1,80,000 रुपये।
अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता (मार्क्स) में 10% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमानुसार छूट मिलेगी। आयु की गणना 25 मार्च 2026 के आधार पर की जाएगी।
कैसे होगा आपका चयन? (Selection Process)
इस शानदार नौकरी को पाने के लिए उम्मीदवारों को तीन अहम पड़ावों से गुजरना होगा:
1. कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT): जो 3 मई 2026 को आयोजित की जाएगी।
2. कौशल परीक्षण (Skill Test): पद की जरूरत के हिसाब से।
3. साक्षात्कार (Interview): इन सभी को पार करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। (चयनित उम्मीदवारों को 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा।)
घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई (How to Apply)
आवेदन करने के लिए आपको किसी कैफे के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, बस इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
1. सबसे पहले एचपीसीएल (HPCL) की आधिकारिक वेबसाइट https://www.hindustanpetroleum.com/ पर जाएं।
2. होमपेज पर ऊपर की तरफ 'Careers' का विकल्प दिखेगा, उस पर जाकर 'Job Openings' पर क्लिक करें।
3. एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको 'Recruitment of Officer' का विज्ञापन नजर आएगा। इसके नीचे दिए गए 'Detailed Advertisement' पर क्लिक करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और अपनी योग्यता अच्छे से चेक कर लें।
4. इसके बाद वापस उसी पेज पर आएं और 'Click here to Apply' पर क्लिक करें।
5. अपनी सारी जानकारी (नाम, पता, पढ़ाई की डिटेल्स) ध्यान से भरें, मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और ऑनलाइन 1180 रुपये (अगर लागू हो) की फीस जमा कर दें।
6. आखिर में फॉर्म को सबमिट करें और इसका एक प्रिंटआउट भविष्य के लिए जरूर निकाल कर रख लें।
