HPCL Recruitment 2026: HPCL में नौकरी पाने का बड़ा मौका, 116 पदों के लिए फौरन करें आवेदन
HPCL Recruitment 2026: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने जूनियर एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर सहित कई पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
HPCL Online Form 2026: यदि आप पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी बड़ी सरकारी कंपनी या पीएसयू (PSU) में एक बेहतरीन करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। देश की जानी-मानी महारत्न कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने जूनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर और विभिन्न अन्य पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर देश की इस प्रतिष्ठित पेट्रोलियम कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे एचपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट hindustanpetroleum.com पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 116 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
पदों की जानकारी:
जूनियर एग्जीक्यूटिव : 54 पद
सीनियर ऑफिसर - सेल्स : 52 पद
असिस्टेंट मैनेजर / मैनेजर : 5 पद
चीफ मैनेजर / डिप्टी जनरल मैनेजर: 1 पद
सीनियर मैनेजर / चीफ मैनेजर / डिप्टी जनरल मैनेजर: 1 पद
डपटी जनरल मैनेजर / जनरल मैनेजर: 2 पद
डपटी जनरल मैनेजर / जनरल मैनेजर / चीफ जनरल मैनेजर : 1 पद
शैक्षणिक योग्यता और पात्रता मानदंड
इस भर्ती अभियान के तहत अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पदों के अनुसार डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन व अन्य आवश्यक पात्रताएं होनी चाहिए। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म भरने से पहले वेबसाइट पर मौजूद नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ लें।
आवेदन शुल्क
एचपीसीएल में इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा। बोर्ड द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार:जनरल, ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 1180 रुपये निर्धारित की गई है। एसएससी (SC), एसटी (ST) और दिव्यांग (PH) वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के मुताबिक आवेदन शुल्क में पूरी छूट प्रदान की गई है, यानी उन्हें कोई फीस नहीं देनी होगी।
चयन प्रक्रिया
इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में कई चरण शामिल होंगे, जिसमें उम्मीदवारों की योग्यता परखने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)/लिखित परीक्षा, ग्रुप टास्क, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और फिजिकल फिटनेस टेस्ट जैसे अलग-अलग माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। जहां भी कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) आयोजित होगी, उसमें बहुविकल्पीय (MCQ) प्रश्न पूछे जाएंगे, जो दो भागों में विभाजित होंगे— पहला भाग ‘जनरल एप्टीट्यूड’ का और दूसरा भाग ‘टेक्निकल/प्रोफेशनल नॉलेज’ का होगा; इस सीबीटी परीक्षा का आयोजन संभावित रूप से अगस्त या सितंबर 2026 में किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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