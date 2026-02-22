HPCL Graduate Apprenticeship 2026: इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए 608 पदों पर मौका, बिना परीक्षा पाएं HPCL में नौकरी
HPCL Graduate Apprenticeship 2026: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने ‘ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी’ के 608 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है।
HPCL Graduate Apprenticeship Recruitment 2026: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने इंजीनियरिंग के फ्रेशर ग्रेजुएट्स के लिए एक शानदार अवसर निकाला है। कंपनी ने ‘ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी’ के 608 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह उन युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है जो भारत की एक प्रमुख 'महारत्न' कंपनी के साथ काम करके अपना करियर शुरू करना चाहते हैं।
योग्यता और पात्रता
इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास ये योग्यता होनी चाहिए:
शिक्षा: उम्मीदवारों के पास संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, या इंस्ट्रूमेंटेशन) में बी.ई. (B.E.) या बी.टेक (B.Tech) की डिग्री होनी चाहिए।
पासिंग वर्ष: केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की है। 2023 से पहले पास आउट हुए छात्र इसके लिए पात्र नहीं हैं।
न्यूनतम अंक: जनरल, ओबीसी (एनसीएल) और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए कम से कम 60% अंक अनिवार्य हैं, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक जरूरी हैं।
आयु सीमा: आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 2 मार्च 2026 तक 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट का प्रावधान है।
स्टाइपेंड और चयन प्रक्रिया
चुने गए उम्मीदवारों को हर महीने 25,000 रुपये का फिक्स्ड स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसमें से 20,500 रुपये एचपीसीएल द्वारा और 4,500 रुपये भारत सरकार की डीबीटी (DBT) योजना के तहत सीधे प्रदान किए जाएंगे।
सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से उनकी डिग्री में प्राप्त अंकों (मेरिट) के आधार पर किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 1:5 के अनुपात में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।
आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hindustanpetroleum.com या jobs.hpcl.co.in पर जाएं।
2. करियर सेक्शन में जाकर 'Graduate Apprentice Trainees Recruitment 2026' लिंक पर क्लिक करें।
3. रजिस्ट्रेशन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप NATS 2.0 पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
4. अपनी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज (फोटो, सिग्नेचर, डिग्री सर्टिफिकेट आदि) अपलोड करें।
5. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
महत्वपूर्ण तिथियां:
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 16 फरवरी 2026
आवेदन करने की अंतिम तिथि: 2 मार्च 2026
उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपना आवेदन जमा करें। यह एक वर्ष की अवधि का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, जो भविष्य में पीएसयू (PSU) या प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आपके अनुभव को बहुत मजबूत बनाएगा। अधिक जानकारी के लिए एचपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
