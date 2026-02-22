Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

HPCL Graduate Apprenticeship 2026: इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए 608 पदों पर मौका, बिना परीक्षा पाएं HPCL में नौकरी

Feb 22, 2026 08:13 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

HPCL Graduate Apprenticeship 2026: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने ‘ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी’ के 608 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है।

HPCL Graduate Apprenticeship 2026: इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए 608 पदों पर मौका, बिना परीक्षा पाएं HPCL में नौकरी

HPCL Graduate Apprenticeship Recruitment 2026: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने इंजीनियरिंग के फ्रेशर ग्रेजुएट्स के लिए एक शानदार अवसर निकाला है। कंपनी ने ‘ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी’ के 608 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह उन युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है जो भारत की एक प्रमुख 'महारत्न' कंपनी के साथ काम करके अपना करियर शुरू करना चाहते हैं।

योग्यता और पात्रता

इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास ये योग्यता होनी चाहिए:

शिक्षा: उम्मीदवारों के पास संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, या इंस्ट्रूमेंटेशन) में बी.ई. (B.E.) या बी.टेक (B.Tech) की डिग्री होनी चाहिए।

पासिंग वर्ष: केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की है। 2023 से पहले पास आउट हुए छात्र इसके लिए पात्र नहीं हैं।

न्यूनतम अंक: जनरल, ओबीसी (एनसीएल) और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए कम से कम 60% अंक अनिवार्य हैं, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक जरूरी हैं।

आयु सीमा: आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 2 मार्च 2026 तक 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट का प्रावधान है।

स्टाइपेंड और चयन प्रक्रिया

चुने गए उम्मीदवारों को हर महीने 25,000 रुपये का फिक्स्ड स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसमें से 20,500 रुपये एचपीसीएल द्वारा और 4,500 रुपये भारत सरकार की डीबीटी (DBT) योजना के तहत सीधे प्रदान किए जाएंगे।

सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से उनकी डिग्री में प्राप्त अंकों (मेरिट) के आधार पर किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 1:5 के अनुपात में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।

आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hindustanpetroleum.com या jobs.hpcl.co.in पर जाएं।

2. करियर सेक्शन में जाकर 'Graduate Apprentice Trainees Recruitment 2026' लिंक पर क्लिक करें।

3. रजिस्ट्रेशन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप NATS 2.0 पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

4. अपनी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज (फोटो, सिग्नेचर, डिग्री सर्टिफिकेट आदि) अपलोड करें।

5. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

ये भी पढ़ें:मंडी सब-इंस्पेक्टर के 200 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट अभी करें अप्लाई
ये भी पढ़ें:भारतीय रिजर्व बैंक में 650 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवा अभी करें आवेदन
ये भी पढ़ें:एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पदों पर निकाली भर्ती, अभी करें अप्लाई

महत्वपूर्ण तिथियां:

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 16 फरवरी 2026

आवेदन करने की अंतिम तिथि: 2 मार्च 2026

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपना आवेदन जमा करें। यह एक वर्ष की अवधि का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, जो भविष्य में पीएसयू (PSU) या प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आपके अनुभव को बहुत मजबूत बनाएगा। अधिक जानकारी के लिए एचपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Jobs News Apprentice Vacancies
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।