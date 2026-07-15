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HPCL Apprentice 2026: इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए HPCL में शानदार मौका, 358 अप्रेंटिस पदों पर करें आवेदन

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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HPCL Apprentice Recruitment 2026: हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) में ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी के पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू हो गए हैं। चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 25000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। जल्द आवेदन करें।

HPCL Apprentice 2026: इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए HPCL में शानदार मौका, 358 अप्रेंटिस पदों पर करें आवेदन

HPCL Apprentice Online Form 2026: देश की जानी-मानी महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए भर्ती निकाली है। एचपीसीएल ने अप्रेंटिस ट्रेनी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से hindustanpetroleum.com पर शुरू हो गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 358 उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तारीखें

इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण तिथियों का विशेष ध्यान रखना होगा ताकि अंतिम समय में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े:

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 15 जुलाई 2026

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 31 अगस्त 2026

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शैक्षणिक योग्यता

आवेदक के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग की संबंधित शाखा में न्यूनतम 60% अंकों के साथ चार वर्षीय रेगुलर कॉलेज से बैचलर डिग्री (B.E. / B.Tech) होनी अनिवार्य है। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग (PwBD) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंकों में छूट दी गई है, और उनके लिए 50% अंक होना आवश्यक है।

आयु सीमा

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों के आवेदकों को सरकारी नियमों के तहत अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

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स्टाइपेंड और चयन की प्रक्रिया

इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें काम सीखने के साथ-साथ छात्रों को बेहतरीन वित्तीय सहायता भी मिलेगी। अंतिम रूप से चयनित होने वाले ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी उम्मीदवारों को कंपनी की तरफ से हर महीने 25000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो उनके दैनिक खर्चों और शुरुआती करियर को एक मजबूत आधार देने में मदद करेगा।

चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की कठिन लिखित परीक्षा से नहीं गुजरना होगा। आवेदकों का चयन पूरी तरह से उनकी इंजीनियरिंग डिग्री में प्राप्त अंकों की मेरिट लिस्ट और उसके बाद होने वाले इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

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आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

स्टेप 1: सबसे पहले भारत सरकार के नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

स्टेप 2: नैट्स (NATS) पोर्टल पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने के बाद उम्मीदवारों को एचपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट hindustanpetroleum.com पर जाना होगा।

स्टेप 3: वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए 'Careers' सेक्शन में जाकर अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी बिल्कुल सही-सही भरें और आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें।

स्टेप 5: फॉर्म को पूरी तरह जांचने के बाद सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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