HPCET 2025: HPTU ने जारी किया काउंसलिंग शेड्यूल, B.Tech BBA में एडमिशन की तारीखें घोषित

काउंसलिंग शेड्यूल डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट पर जाकर "Centralized Counselling Schedule For Various UG Courses for the academic session 2025 2026" पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद शेड्यूल अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। भविष्य के लिए इसे सेव रखना जरूरी होगा।