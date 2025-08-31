HPBOSE Supplementary Result 2025 Himachal Pradesh 10th, 12th compartment results to be out soon at hpbose.org HPBOSE Supplementary Result 2025: हिमाचल बोर्ड 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 का इंतजार, यहां कर सकेंगे चेक, Career Hindi News - Hindustan
HPBOSE Supplementary Result 2025 Himachal Pradesh 10th, 12th compartment results to be out soon at hpbose.org

HPBOSE Supplementary Result 2025: हिमाचल बोर्ड 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 का इंतजार, यहां कर सकेंगे चेक

HPBOSE Supplementary Result 2025: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने अभी तक HPBOSE सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 जारी नहीं किया है। छात्र अपना रिजल्ट HPBOSE की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर चेक कर सकेंगे।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 09:27 AM
HPBOSE Supplementary Result 2025: हिमाचल बोर्ड 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 का इंतजार, यहां कर सकेंगे चेक

HPBOSE Supplementary Result 2025: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने अभी तक HPBOSE सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 जारी नहीं किया है। जो उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे हैं, उन्हें रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। छात्र अपना रिजल्ट HPBOSE की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर डालकर लॉग इन करना होगा।

कक्षा 10वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 22 जुलाई से 29 जुलाई तक सुबह 8:45 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 22 जुलाई से 28 जुलाई तक सुबह 8:45 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित की गई थी।

इस वर्ष हिमाचल बोर्ड 10वीं मुख्य परीक्षा का पास प्रतिशत 79.8% रहा है। इस वर्ष मुख्य परीक्षा में कुल 95495 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 75862 स्टूडेंट्स को सफल घोषित किया गया था। फेल होने वाले छात्रों की संख्या 13574 थी तो वहीं कंपार्टमेंट वाले छात्रों की संख्या 5563 है। इस वर्ष हिमाचल बोर्ड 12वीं मुख्य परीक्षा का पास प्रतिशत 88.64% रहा है। इस वर्ष मुख्य परीक्षा में कुल 93,494 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 76,315 स्टूडेंट्स को सफल घोषित किया गया था।

HP Board 10th, 12th Supplementary Result 2025: हिमाचल बोर्ड 10वीं/12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें-

1. रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले एचपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं।

2. इसके बाद होम पेज पर आपको 12वीं/10वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम रिजल्ट का लिंक दिखेगा।

3. इस लिंक पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर यहां सब्मिट करें।

4. इसके बाद आपका रिजल्ट आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा।

5. रिजल्ट देखने के बाद स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

