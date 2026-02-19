HPBOSE LDR Exam 2026: हिमाचल एलडीआर भर्ती के 97 उम्मीदवारों के आवेदन रद्द, 22 फरवरी को होगा टेस्ट
HPBOSE LDR Exam 2026: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने 'सीमित सीधी भर्ती' (LDR) परीक्षा 2026 के भिन्न तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से 97 आवेदनों को रद्द कर दिया है।
HPBOSE LDR Exam 2026: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने 'सीमित सीधी भर्ती' (LDR) परीक्षा 2026 को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। बोर्ड ने विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से 97 आवेदनों को रद्द कर दिया है। इन उम्मीदवारों की लिस्ट अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर उपलब्ध है। यह भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) शिक्षकों के लिए आयोजित की जा रही है।
आवेदन रद्द होने का मुख्य कारण
बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, अधिकांश आवेदनों के रद्द होने का मुख्य कारण निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान न करना है। आवेदकों को इस परीक्षा के लिए 3,000 रुपये का शुल्क जमा करना था। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन अधूरे पाए गए या जिन्होंने शुल्क प्रक्रिया पूरी नहीं की, उनके नाम रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिए गए हैं।
भर्ती और परीक्षा की पूरी डिटेल्स
कुल पद: 1,427 (टीजीटी और जेबीटी सहित विभिन्न पद)
कुल आवेदक: 1,534 उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था।
वैलिड आवेदन: जांच के बाद 1,437 आवेदन सही पाए गए हैं।
परीक्षा की तिथि: यह लिखित परीक्षा 22 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।
कौन थे पात्र? (योग्यता और शर्तें)
यह विशेष भर्ती केवल उन एसएमसी (SMC) शिक्षकों के लिए है जो:
17 जुलाई 2012 की एसएमसी नीति के तहत नियुक्त किए गए थे।
जिन्होंने विभाग में कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है।
जिनके पास संबंधित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता (जैसे बीएड/टीईटी आदि) है।
एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र के लिए निर्देश
जिन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं, वे बोर्ड की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रिजेक्ट किए गए 97 उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन शुल्क जमा न करने वाले उम्मीदवारों को अब कोई और मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि परीक्षा की तारीख बेहद नजदीक है।
रिजेक्शन लिस्ट कैसे चेक करें?
- बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं।
2. 'Notifications' या 'LDR Exam 2026' लिंक पर क्लिक करें।
3. 'List of Rejected Candidates' की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें।
4. अपना नाम या आवेदन संख्या लिस्ट में चेक करें।
इस भर्ती के माध्यम से 1,400 से अधिक पदों को भरा जाएगा, जो पिछले कई वर्षों से कार्यरत एसएमसी शिक्षकों के लिए नियमित होने या पदोन्नति का एक बड़ा अवसर है।
