HPBOSE TET 2025 Result: हजारों अभ्यर्थियों के इंतजार पर विराम, आ गया रिजल्ट; ऐसे देखें

संक्षेप: HP TET 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है, इसका परिणाम HPBOSE की वेबसाइट से परिणाम देख सकते हैं। DigiLocker से मार्कशीट और पात्रता प्रमाण पत्र डाउनलोड भी किया जा सकता है।

HPBOSE TET 2025 Result: हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन बेहद अहम साबित हुआ। Himachal Pradesh Board of Secondary Education (HPBOSE) ने हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (HP TET) 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। लंबे समय से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे उम्मीदवारों ने जैसे ही नतीजे जारी होने की खबर सुनी, वेबसाइट पर चेक करने की होड़ मच गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वेबसाइट पर लाइव हुआ परिणाम HP TET 2025 का रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर उपलब्ध करा दिया गया है। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर या आवेदन संख्या के जरिए लॉगिन कर परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट में उम्मीदवार के विषयवार अंक, पास या फेल की स्थिति और अन्य जरूरी विवरण शामिल हैं।

नवंबर में आयोजित हुई थी परीक्षा HP TET 2025 की परीक्षा 2 नवंबर से 16 नवंबर 2025 के बीच राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई थी। इसके बाद 2 दिसंबर 2025 को प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई, जिस पर उम्मीदवारों को आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया गया था। सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद अब अंतिम परिणाम जारी किया गया है।

DigiLocker से मिलेगी डिजिटल मार्कशीट HPBOSE ने इस बार दस्तावेज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। सफल उम्मीदवारों को उनकी मार्कशीट और पात्रता प्रमाण पत्र (Eligibility Certificate) DigiLocker पर PDF फॉर्मेट में उपलब्ध कराए जाएंगे। ये दस्तावेज़ डिजिटल साइन होंगे और आईटी एक्ट के अंतर्गत पूरी तरह कानूनी रूप से मान्य रहेंगे। भर्ती प्रक्रिया, दस्तावेज़ सत्यापन और भविष्य के रिकॉर्ड के लिए ये प्रमाण पत्र बेहद अहम होंगे।

HP TET 2025 रिजल्ट डाउनलोड करने की प्रक्रिया उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स अपनाकर अपना परिणाम देख सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं

HP TET 2025 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें

रोल नंबर या आवेदन संख्या दर्ज करें

स्क्रीन पर परिणाम देखें

रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सुरक्षित रखें यहां देखें - HP TET 2025 रिजल्ट की डायरेक्ट लिंक

किन पदों के लिए होती है HP TET HP TET परीक्षा राज्य में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। इसके अंतर्गत TGT Arts, TGT Non-Medical, TGT Medical, Sanskrit, Punjabi, JBT, TGT Hindi और Urdu जैसे विषय शामिल हैं। इस परीक्षा में सफल होना सरकारी शिक्षक भर्ती की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम माना जाता है।