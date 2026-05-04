HP board class 12 result 2026: हिमाचल बोर्ड 12वीं में पास होने के लिए जरूरी हैं इतने मार्क्स, यहां जानें पासिंग नियम
HPBOSE HP Board 12th result 2026: हिमाचल प्रदेश बोर्ड के नियमों के अनुसार, छात्रों को अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए एक न्यूनतम स्कोर हासिल करना अनिवार्य होता है। यदि आप भी इस साल परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो पासिंग मार्क्स के इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है।
HPBOSE HP Board 12th result 2026: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) की कक्षा 12वीं की परीक्षा देने वाले हजारों छात्रों के लिए आज का दिन उनके भविष्य का फैसला करने वाला है। HPBOSE 12th Result 2026 Linkबोर्ड आज सुबह 11 बजे 12वीं के वार्षिक परिणाम घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जैसे-जैसे रिजल्ट का समय नजदीक आ रहा है, छात्रों और अभिभावकों के बीच धड़कनें तेज हो गई हैं। HPBOSE HP Board 12th Result 2026 Live Updates
बोर्ड आज एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नतीजों की घोषणा करेगा। इस बार परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित किया गया था और अब छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे।
पास होने के लिए कितने अंक हैं जरूरी?
हिमाचल प्रदेश बोर्ड के नियमों के अनुसार, छात्रों को अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए एक न्यूनतम स्कोर हासिल करना अनिवार्य होता है। यदि आप भी इस साल परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो पासिंग मार्क्स के इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है।
12वीं की बोर्ड परीक्षा में सफल होने के लिए प्रत्येक छात्र को हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत (33%) अंक प्राप्त करने होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन विषयों में प्रैक्टिकल परीक्षा होती है, उनमें छात्रों को थ्योरी (लिखित परीक्षा) और प्रैक्टिकल दोनों में अलग-अलग पास होना अनिवार्य है। कुल मिलाकर भी उस विषय में 33 प्रतिशत अंक होने चाहिए। केवल व्यक्तिगत विषयों में ही नहीं, बल्कि बोर्ड में 'पास' का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए छात्र का कुल एग्रीगेट स्कोर भी कम से कम 33 प्रतिशत होना चाहिए।
रिजल्ट देखने की प्रक्रिया
आज जैसे ही बोर्ड के अध्यक्ष नतीजों की घोषणा करेंगे, लिंक सक्रिय हो जाएगा। छात्र इन आसान स्टेप्स से अपना रिजल्ट देख सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Results' टैब पर क्लिक करें।
3. 'Plus Two (Regular/Sojos) Result 2026' के लिंक को चुनें।
4. अपना रोल नंबर दर्ज करें और सर्च बटन दबाएं।
5. आपका परिणाम स्क्रीन पर होगा, जिसे आप भविष्य के लिए डाउनलोड कर सकते हैं।
ग्रेस मार्क्स और कंपार्टमेंट का नियम
यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने से चूक जाता है, तो बोर्ड के नियमों के तहत उसे ग्रेस मार्क्स दिए जाने का भी प्रावधान है, ताकि वह पास हो सके। हालांकि, यदि अंकों का अंतर अधिक है, तो छात्र को कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा, जिससे उनका पूरा साल खराब होने से बच सके।
बोर्ड की ओर से आज टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की जाएगी, जिसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के मेधावी छात्रों के नाम होंगे। परीक्षा में शामिल हुए सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड तैयार रखें ताकि रिजल्ट आते ही बिना किसी देरी के अपना स्कोर चेक कर सकें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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