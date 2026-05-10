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HPBOSE 10th Result 2026 Live: हिमाचल बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज होगा जारी, यहां मिलेगा Direct Link

HPBOSE 10th Result 2026 Live Updates: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला कुछ देर में 10वीं रिजल्ट घोषित करेगा। आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर परिणाम चेक कर सकेंगे।

HPBOSE 10th Result 2026 Live: हिमाचल बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज होगा जारी, यहां मिलेगा Direct Link

HPBOSE 10th Result 2026

Prachi| लाइव हिन्दुस्तान |
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HPBOSE HP Board 10th Result 2026 Live Updates: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) की ओर से आज 10 मई 2026 को सुबह 10 बजे कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश बोर्ड के द्वारा रिजल्ट की घोषणा धर्मशाला स्थित बोर्ड मुख्यालय में की जाएगी। बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नतीजों की आधिकारिक घोषणा करेगा। रिजल्ट के साथ-साथ परीक्षा से जुड़े कई बड़े आंकड़े साझा किए जाएंगे। इसमें कुल पास प्रतिशत, कितने छात्र परीक्षा में शामिल हुए, कितने पास हुए और टॉपर्स लिस्ट जैसी जानकारी जारी की जाएगी। छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज करनी होगी। रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट डिजिलॉकर (digilocker.gov.in) के जरिए भी डाउनलोड कर पाएंगे।

HP Board 10th Result 2026: एचपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें:

  1. सबसे पहले HPBOSE की वेबसाइट hpbose.org पर जाएं।

2. होमपेज पर दिए गए ‘HPBOSE 10वीं रिजल्ट 2026’ लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना रोल नंबर और जन्मतिथि भरें।

4. अब आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखेगी।

5. उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें

HPBOSE 10th Result 2026 LIVE: स्ट्रीम पर निर्णय लेने के दौरान इन बातों पर गौर करना चाहिए-

HPBOSE 10th Result 2026 LIVE: स्ट्रीम पर निर्णय लेने के दौरान इन बातों पर गौर करना चाहिए-

- रुचि को दें प्राथमिकता

- जुनून का आकलन करें

- अपनी शक्तियों और कमजोरियों का विश्लेषण करें

- सही करियर विकल्प की पहचान करें

- दूसरों की मदद लें

- ज्यादा कन्फ्यूजन हो तो करियर काउंसलर से बात कर स्ट्रीम चुनें

- लोगों की नहीं करें परवाह

- अपने वरिष्ठ / अभिभावक / शिक्षक के साथ चर्चा करें।

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HPBOSE 10th Result 2026 LIVE: री-चेकिंग के लिए रहें तैयार

HPBOSE 10th Result 2026 LIVE: याद रखें और हिसाब लगाएं कि आपको किस विषय में कितने मार्क्स की उम्मीद है। आपका उस विषय का पेपर कैसा गया था। रिजल्ट में अगर उम्मीद से नंबर बहुत कम आते हैं तो आप री-चेकिंग का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। अपने टीचरों की मदद से अभी से ये हिसाब लगा लें कि विभिन्न विषयों में आपके कितने नंबर आ सकते हैं।

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HPBOSE 10th Result 2026 LIVE: मानसिक तनाव न लें और सक्सेस स्टोरीज पढ़ें

HPBOSE 10th Result 2026 LIVE: हिमाचल बोर्ड 10वीं रिजल्ट आने से पहले, उसके आने पर और उसके आने के बाद आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते हैं। इसलिए परिणाम से पहले देश और दुनिया में एक से एक सफल लोगों की कहानियां पढ़ें, उनके संघर्ष की गाथाएं जानें, आपको पता लग जाएगा कि मार्क्स कतई आपके करियर का फैसला नहीं कर सकते। पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव रहकर करियर पर फैसला करेंगे। टॉपर होना, औसत अंक आना या फेल होने जैसी बातें इस बात की गारंटी नहीं होते कि आप भविष्य में कितने कामयाब होंगे या फिर आप कितने पैसे कमाएंगे।

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HPBOSE 10th Result 2026 LIVE: एचपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें:

HPBOSE 10th Result 2026 LIVE: एचपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 ऐसे चेक करें:

– सबसे पहले HPBOSE की वेबसाइट hpbose.org पर जाएं।

– होमपेज पर दिए गए ‘HPBOSE 10वीं रिजल्ट 2026’ लिंक पर क्लिक करें।

– अपना रोल नंबर और जन्मतिथि भरें।

– अब आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखेगी।

– उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें ताकि भविष्य में ज़रूरत पड़े तो काम आए।

– सलाह है कि अपना रोल नंबर और बाकी डिटेल पहले से तैयार रखें, और जानकारी सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से ही लें।

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