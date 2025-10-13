HPBOSE Date sheet 2025: हिमाचल प्रदेश बोर्ड कक्षा तीसरी, पांचवी और आठवीं की डेट शीट hpbose.org पर जारी, Direct Link

HPBOSE Winter Exam 2025 Date sheet: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) की ओर से शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में शीतकालीन अवकाश वाले कक्षा तीसरी, पांचवी और आठवीं के विद्यार्थियों के लिए डेट शीट जारी कर दी गई है।

Mon, 13 Oct 2025 12:35 PM

HPBOSE Date sheet 2025: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) की ओर से शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में शीतकालीन अवकाश वाले विद्यार्थियों के लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। यह डेट शीट कक्षा तीसरी, पांचवी और आठवीं के विद्यार्थियों के लिए जारी की गई है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर डेट शीट चेक कर सकते हैं। कक्षा आठवीं की परीक्षा 27 नवंबर से शुरू होकर 6 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। कक्षा पांचवी की परीक्षा 1 दिसंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। कक्षा तीसरी की परीक्षा 1 दिसंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है।

कक्षा तीसरी की डेट शीट - 1 दिसंबर 2025- गणित

3 दिसंबर 2025- अंग्रेजी

4 दिसंबर 2025- पर्यावरण शिक्षा (EVS)

5 दिसंबर 2025- हिन्दी

कक्षा पांचवी की डेट शीट- 1 दिसंबर 2025- अंग्रेजी

2 दिसंबर 2025- हिन्दी

4 दिसंबर 2025- गणित

5 दिसंबर 2025- पर्यावरण शिक्षा (EVS)

कक्षा आठवीं की डेट शीट- 27 नवंबर 2025- अंग्रेज़ी

28 नवंबर 2025- हिन्दी

29 नवंबर 2025- सामाजिक विज्ञान

01 दिसंबर 2025- गणित

02 दिसंबर 2025- हिमाचल की लोक संस्कृति और योग

04 दिसंबर 2025- विज्ञान

05 दिसंबर 2025- संस्कृत

06 दिसंबर 2025- 1. कला (ड्राईंग, चित्रकला एवं अप्लाईड आर्ट) 2. गृह विज्ञान 3. स्वर संगीत 4. वाद्यः संगीत 5. पंजाबी 6. उर्दू

HPBOSE Dateshee 2025: हिमाचल प्रदेश बोर्ड डेटशीट 2025 कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको एग्जामिनेशन टैब पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको डेटशीट लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपको कक्षा तीसरी, पांचवी और आठवीं टाईम टेबल लिंक पर क्लिक करना होगा।

5. अब आपकी स्क्रीन पर डेटशीट ओपन हो जाएगी।

6. अब आप हिमाचल प्रदेश बोर्ड कक्षा तीसरी, पांचवी और आठवीं डेटशीट को डाउनलोड कर लीजिए।

7. परीक्षा के लिए डेटशीट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।