HP Board Date Sheet 2026: हिमाचल प्रदेश बोर्ड डेट शीट 2026 जारी, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 3 मार्च से होंगी शुरू

संक्षेप: HPBOSE 10th-12th Date Sheet 2026: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के लिए डेट शीट 2026 जारी कर दी है। HP बोर्ड की 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की मुख्य (थ्योरी) परीक्षाएं 3 मार्च 2026 से शुरू होंगी।

HP Board 10th-12th Date Sheet 2026: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) ने 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के लिए डेट शीट 2026 जारी कर दी है। बोर्ड ने यह टाइम टेबल अपनी आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर अपलोड कर दिया है, जिसके बाद छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह डेट शीट रेगुलर और SOS (स्टेट ओपन स्कूल) दोनों तरह के उम्मीदवारों के लिए जारी की गई है। सभी छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विषय-वार पूरा शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं।

मुख्य परीक्षा की तारीखें HP बोर्ड की 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की मुख्य (थ्योरी) परीक्षाएं 3 मार्च 2026 से शुरू होंगी।

कक्षा 10वीं की परीक्षाएं: दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 3 मार्च 2026 से शुरू होकर 28 मार्च 2026 तक चलेंगी। इन परीक्षाओं का आयोजन एक ही सत्र में सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा।

कक्षा 12वीं की परीक्षाएं: बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं भी 3 मार्च 2026 से शुरू होंगी और 1 अप्रैल 2026 तक चलेंगी। 12वीं की परीक्षाएं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के लिए एक ही सत्र में आयोजित की जाएंगी, जिसका समय सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा।

प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल थ्योरी परीक्षाओं से पहले प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। रेगुलर और SOS उम्मीदवारों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं 20 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच उनके संबंधित स्कूलों में होंगी। सभी छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने विषयों के अनुसार सही तारीख जानने के लिए 18 फरवरी 2026 को या उससे पहले अपने स्कूल के प्रिंसिपल से संपर्क करें।

छात्रों के लिए जरूरी निर्देश डेट शीट जारी होने के बाद छात्रों को अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना चाहिए। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड की वेबसाइट से टाइम टेबल PDF डाउनलोड करके अपनी स्टडी टेबल पर लगा लें, ताकि उन्हें हर परीक्षा की तारीख याद रहे।

1. सबसे पहले HPBOSE की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं।

2. होम पेज पर "Examination" सेक्शन में जाकर "Date Sheet" लिंक पर क्लिक करें।

3. यहां आपको "HP Board Class 10 Date Sheet 2026" और "HP Board Class 12 Date Sheet 2026" के लिंक मिलेंगे।

4. अपनी कक्षा के अनुसार लिंक पर क्लिक करें।

5. डेट शीट की PDF आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं।