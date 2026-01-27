HPBOSE D.El.Ed Result Out: हिमाचल बोर्ड ने जारी किया D.El.Ed परीक्षा का परिणाम, hpbose.org पर करें चेक

संक्षेप: HPBOSE D.El.Ed Result 2025: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने D.El.Ed अक्टूबर और नवंबर 2025 में आयोजित हुई सत्र परीक्षाओं के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर घोषित कर दिए हैं।

HPBOSE D.El.Ed Result 2025: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने उन हजारों छात्रों का इंतजार खत्म कर दिया है, जिन्होंने D.El.Ed (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) की परीक्षा दी थी। बोर्ड ने अक्टूबर और नवंबर 2025 में आयोजित हुई सत्र परीक्षाओं के परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर देख सकते हैं।

परीक्षा का विवरण और परिणाम हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा यह परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी जो प्राथमिक शिक्षकों के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अक्टूबर-नवंबर 2025 के सत्र में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। अब बोर्ड ने सभी विषयों और सेमेस्टर के नतीजे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने परिणाम में दी गई जानकारियों जैसे—अपना नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों को ध्यान से देख लें। यदि किसी छात्र को अपने अंकों को लेकर कोई संदेह है, तो बोर्ड ने उनके लिए ‘पुनर्मूल्यांकन’ की सुविधा भी प्रदान की है।

रिवैल्यूएशन के लिए 12 फरवरी तक मौका यदि कोई छात्र अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है या उसे लगता है कि उसकी आंसर शीट की जांच सही ढंग से नहीं हुई है, तो वह रिवैल्यूएशन या रिचेकिंग के लिए आवेदन कर सकता है।

अंतिम तिथि: पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 फरवरी 2026 तय की गई है।

आवेदन प्रक्रिया: छात्रों को इसके लिए बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर संबंधित लिंक के माध्यम से आवेदन करना होगा और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। 12 फरवरी के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपना रिजल्ट कैसे चेक करें? (स्टेप-बाय-स्टेप) सबसे पहले हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं। 2. होमपेज पर ऊपर दिए गए "CET/Results" टैब पर क्लिक करें।

3.यहां "D.El.Ed Result Oct/Nov 2025" के लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।

4. अब अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें।

5. 'Search' बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

6. भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंटआउट लें या इसे सेव कर लें।