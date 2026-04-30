HPBOSE 12th Result: हिमाचल बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द; hpbose.org पर ऐसे चेक कर सकेंगे स्कोरकार्ड?
Himachal Pradesh Board Class 12th Result 2026: बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला से मिली जानकारी के अनुसार, परिणाम घोषित करने के लिए तकनीकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि भारी ट्रैफिक के दौरान वेबसाइट क्रैश न हो।
HPBOSE Class 12 Result 2026: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) के कक्षा 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के लाखों छात्र जो अपनी बोर्ड परीक्षा के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार अब किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य लगभग पूरा कर लिया है और अब रिजल्ट जारी करने की अंतिम तैयारियों में जुटा है। बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला से मिली जानकारी के अनुसार, परिणाम घोषित करने के लिए तकनीकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि भारी ट्रैफिक के दौरान वेबसाइट क्रैश न हो।
कैसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
जैसे ही बोर्ड रिजल्ट का लिंक एक्टिव करेगा, छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे:
- सबसे पहले हिमाचल प्रदेश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं।
2. होमपेज पर ऊपर दिए गए 'Results' टैब पर क्लिक करें।
3. यहां आपको 'HPBOSE 12th Result 2026' का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
4. अब अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी (जैसे जन्म तिथि) दर्ज करें।
5. 'Submit' बटन दबाते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर खुल जाएगी।
6. भविष्य की जरूरतों के लिए अपनी डिजिटल मार्कशीट का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
रिजल्ट से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
इस साल हिमाचल प्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं में करीब 1 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि इस बार भी मेरिट लिस्ट के साथ-साथ स्ट्रीम वाइज टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की जाएगी।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड संभालकर रखें, क्योंकि रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी। यदि आप अपना रोल नंबर भूल गए हैं, तो आप अपने स्कूल से संपर्क कर सकते हैं।
डिजीलॉकर पर भी मिलेगी मार्कशीट
इंटरनेट की समस्या या वेबसाइट पर ज्यादा लोड होने की स्थिति में छात्र डिजीलॉकर ऐप या वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोर्ड हर साल छात्रों के पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट को डिजिटल रूप में डिजीलॉकर पर अपलोड करता है, जो आधिकारिक तौर पर हर जगह मान्य होते हैं।
पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?
हिमाचल प्रदेश बोर्ड के नियमों के अनुसार, छात्रों को प्रत्येक विषय में और कुल मिलाकर कम से कम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो छात्र एक या दो विषयों में न्यूनतम अंक नहीं ला पाएंगे, उन्हें बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा, ताकि उनका साल खराब न हो।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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