HPBOSE 12th Result 2026 Live: हिमाचल बोर्ड 12वीं रिजल्ट आज होगा जारी, hpbose.org डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट

4 May 2026, 05:46:03 AM IST
HPBOSE 12th Result 2026 Live: HPBOSE 12वीं परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक चाहिए
HPBOSE 12th Result 2026 Live: एचपी बोर्ड HPBOSE 12वीं परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
4 May 2026, 05:35:21 AM IST
HPBOSE 12th Result 2026 Live: HPBOSE 12वीं रिजल्ट जारी होने के बाद ऑरिजनल मार्कशीट कहां से मिलेगी
HPBOSE 12th Result 2026 Live: एचपीबीओएसई 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों को अपने स्कूलों से अपनी मूल एचपीबीओएसई मार्कशीट लेनी होगी।
4 May 2026, 05:34:22 AM IST
HPBOSE 12th Result 2026 Live: HPBOSE 12वीं रिजल्ट तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ
HPBOSE 12th Result 2026 Live: शिक्षा बोर्ड धर्मशाला आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी करेगा। इस दौरान तीनों संकाय में टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की जाएगी।
4 May 2026, 05:33:42 AM IST
HPBOSE 12th Result 2026 Live: डिजिलॉकर से एचपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 चेक करने का तरीका
HPBOSE 12th Result 2026 Live: डिजिलॉकर से एचपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 चेक करने का तरीका
चरण 1: वेबसाइट - digilocker.gov.in पर जाएं
चरण 2: अपने आधार कार्ड नंबर का उपयोग करके डिजिलॉकर के लिए साइन अप करें।
चरण 3: अपने अकाउंट में साइन इन करें।
चरण 4: HPBoSE लिंक पर जाएं
चरण 5: कक्षा 12 परिणाम लिंक चुनें
चरण 6: अपना रोल नंबर दर्ज करें
चरण 7: आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा
इसका प्रिंटआउट लें और इसे सुरक्षित रखें।