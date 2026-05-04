HPBOSE 12th Result 2026 Live: हिमाचल बोर्ड 12वीं रिजल्ट आज होगा जारी, hpbose.org डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट

HPBOSE 12th Result 2026

Mon, 04 May 2026 05:46 AM IST

hpbose.org, HPBOSE HP Board 12th Result 2026 Live Updates: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) की ओर से आज 4 मई 2026 को सुबह 11 बजे कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश बोर्ड के द्वारा साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के रिजल्ट की घोषणा धर्मशाला स्थित बोर्ड मुख्यालय में की जाएगी। बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नतीजों की आधिकारिक घोषणा करेगा। रिजल्ट के साथ-साथ परीक्षा से जुड़े कई बड़े आंकड़े साझा किए जाएंगे। इसमें कुल पास प्रतिशत, कितने छात्र परीक्षा में शामिल हुए, कितने पास हुए और टॉपर्स लिस्ट जैसी जानकारी जारी की जाएगी। छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ लाइव हिन्दुस्तान की वेबसाइट www. livehindustan. com पर भी परिणाम देखे जा सकते हैं। इसके लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज करनी होगी। रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट डिजिलॉकर (digilocker.gov.in) के जरिए भी डाउनलोड कर पाएंगे। इस साल हिमाचल बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 3 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थीं। HPBOSE Class 12 Result 2026 Link HPBOSE Class 12 Result 2026: हिमाचल बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें 1.सबसे पहले हिमाचल प्रदेश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं। 2. होमपेज पर ऊपर दिए गए 'Results' टैब पर क्लिक करें। 3. यहां आपको 'HPBOSE 12th Result 2026' का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। 4. अब अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी (जैसे जन्म तिथि) दर्ज करें। 5. 'Submit' बटन दबाते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर खुल जाएगी। 6. भविष्य की जरूरतों के लिए अपनी डिजिटल मार्कशीट का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

4 May 2026, 05:46:03 AM IST HPBOSE 12th Result 2026 Live: HPBOSE 12वीं परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक चाहिए HPBOSE 12th Result 2026 Live: एचपी बोर्ड HPBOSE 12वीं परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

4 May 2026, 05:35:21 AM IST HPBOSE 12th Result 2026 Live: HPBOSE 12वीं रिजल्ट जारी होने के बाद ऑरिजनल मार्कशीट कहां से मिलेगी HPBOSE 12th Result 2026 Live: एचपीबीओएसई 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों को अपने स्कूलों से अपनी मूल एचपीबीओएसई मार्कशीट लेनी होगी।

4 May 2026, 05:34:22 AM IST HPBOSE 12th Result 2026 Live: HPBOSE 12वीं रिजल्ट तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ HPBOSE 12th Result 2026 Live: शिक्षा बोर्ड धर्मशाला आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी करेगा। इस दौरान तीनों संकाय में टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की जाएगी।