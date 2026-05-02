HPBOSE 12th Result 2026: 4 मई को सुबह 11 बजे जारी होगा हिमाचल बोर्ड 12वीं रिजल्ट, ऐसे करें चेक
HPBOSE 12th Result 2026 की तारीख और समय घोषित हो गया है। हिमाचल बोर्ड 12वीं रिजल्ट 4 मई को सुबह 11 बजे जारी होगा। जानिए hpbose.org पर रिजल्ट चेक करने, PDF डाउनलोड करने और SMS से स्कोर देखने का पूरा तरीका।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी HPBOSE ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के रिजल्ट की तारीख का ऐलान कर दिया है। बोर्ड के मुताबिक साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट 4 मई 2026 को सुबह 11 बजे जारी किया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा धर्मशाला स्थित बोर्ड मुख्यालय में की जाएगी। इस दौरान बोर्ड अधिकारियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित होगी, जिसमें परीक्षा से जुड़े कई बड़े आंकड़े साझा किए जाएंगे। इसमें कुल पास प्रतिशत, कितने छात्र परीक्षा में शामिल हुए, कितने पास हुए और टॉपर्स लिस्ट जैसी जानकारी जारी की जाएगी।
HPBOSE 12th Exam 2026 कब हुई थी?
इस साल हिमाचल बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 3 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थीं। परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्र रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर रिजल्ट डेट घोषित कर दी है।
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने रोल नंबर की मदद से ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे।
HPBOSE 12th Result 2026 Online कैसे चेक करें?
रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं।
2. होमपेज पर दिख रहे HPBOSE 12th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
3. अब अपना रोल नंबर दर्ज करें।
4. Submit बटन दबाएं।
5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।
6. मार्कशीट डाउनलोड करके उसका प्रिंट सेव कर लें।
वेबसाइट डाउन हो जाए तो SMS से ऐसे देखें रिजल्ट
रिजल्ट के समय वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक आने की वजह से कई बार साइट स्लो या डाउन हो जाती है। ऐसे में छात्र SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
इसके लिए मोबाइल में SMS ऐप खोलें और यह मैसेज टाइप करें -
- HP12 Roll_Number
- उदाहरण: HP12 206151051
अब इस मैसेज को 5676750 नंबर पर भेज दें। कुछ ही देर में रिजल्ट SMS के जरिए मोबाइल पर आ जाएगा।
मार्कशीट में कौन-कौन सी डिटेल चेक करनी जरूरी है?
रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को अपनी मार्कशीट में लिखी सभी जानकारियां ध्यान से जांचनी चाहिए। इनमें मुख्य रूप से यह डिटेल शामिल होंगी:
- छात्र का नाम
- रोल नंबर
- विषयों के नाम
- प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक
- कुल अंक
- पास या फेल स्टेटस
अगर किसी भी जानकारी में गलती दिखाई दे, तो तुरंत स्कूल या बोर्ड कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव