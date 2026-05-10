HPBOSE 10th 2026 Toppers List : 700 में 699 नंबर लाकर अनमोल बनीं हिमाचल टॉपर, यहां देखें टॉपर्स लिस्ट
HPBOSE 10th 2026 Toppers List : HPBOSE 10वीं रिजल्ट 2026 जारी हो गया है। इस बार 83.87% छात्र पास हुए। कांगड़ा की अनमोल ने 700 में 699 अंक लाकर पूरे हिमाचल में टॉप किया। देखें पूरी टॉपर लिस्ट और जिलेवार प्रदर्शन।
HPBOSE 10th 2026 Toppers List : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने आखिरकार 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। धर्मशाला स्थित बोर्ड मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन डॉ. राजेश शर्मा ने नतीजों का ऐलान किया। इस बार का रिजल्ट कई मायनों में खास रहा, क्योंकि पास प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की गई और मेरिट लिस्ट में लड़कियों का दबदबा एक बार फिर साफ दिखाई दिया। इस साल कुल 83.87% छात्र परीक्षा में सफल हुए हैं। बोर्ड के मुताबिक 93 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। रिजल्ट आते ही पूरे हिमाचल में खुशी का माहौल बन गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कांगड़ा जिले की छात्रा अनमोल की हो रही है, जिन्होंने लगभग परफेक्ट स्कोर हासिल कर इतिहास रच दिया।
700 में 699 नंबर लाकर अनमोल बनीं प्रदेश टॉपर
कांगड़ा जिले के पाहड़ा स्थित ए.वी.एम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा अनमोल ने 700 में 699 अंक हासिल किए। उनका प्रतिशत 99.86% रहा, जो इस साल पूरे हिमाचल में सबसे ज्यादा है। जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ, स्कूल में जश्न शुरू हो गया। अनमोल की इस उपलब्धि ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे जिले को गर्व महसूस कराया। इतने शानदार नंबरों ने उन्हें पूरे प्रदेश की टॉपर बना दिया।
दूसरे स्थान पर तीन छात्रों ने मारी बाजी
इस बार दूसरे स्थान पर एक नहीं बल्कि तीन छात्र रहे। तीनों ने 698 अंक हासिल किए और उनका प्रतिशत 99.71% रहा। इनमें शामिल हैं -
- अभिषेक मेहता, ऊना
- पूर्णिमा शर्मा, बिलासपुर
- रूहानी धीमान, ऊना
दिलचस्प बात यह रही कि ऊना जिले के दो छात्रों ने टॉप-2 में जगह बनाई।
यहां देखें टॉपर्स की लिस्ट
|रैंक
|छात्र का नाम
|जिला
|अंक
|प्रतिशत
|1
|अनमोल
|कांगड़ा
|699
|99.86%
|2
|अभिषेक मेहता
|ऊना
|698
|99.71%
|2
|पूर्णिमा शर्मा
|बिलासपुर
|698
|99.71%
|2
|रूहानी धीमान
|ऊना
|698
|99.71%
|3
|आश्विका शर्मा
|हमीरपुर
|697
|99.57%
|3
|अलीशा ठाकुर
|मंडी
|697
|99.57%
तीसरे स्थान पर भी दो छात्राएं
तीसरा स्थान भी साझा रहा। हमीरपुर की आश्विका शर्मा और मंडी की अलीशा ठाकुर ने 697 अंक हासिल किए। दोनों का प्रतिशत 99.57% रहा। इन दोनों छात्राओं की सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हिमाचल की बेटियां लगातार बोर्ड परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं।
लड़कियों ने फिर दिखाई ताकत
पूरी मेरिट लिस्ट पर नजर डालें तो लड़कियों का दबदबा साफ दिखाई देता है। टॉप-5 में ज्यादातर छात्राएं शामिल हैं। इससे यह भी पता चलता है कि प्रदेश में बेटियां पढ़ाई के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं। कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी जैसे जिलों के छात्रों ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया।
इतने छात्र हुए पास
बोर्ड के अनुसार इस बार कुल 93,694 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें 48,097 लड़के शामिल थे और 45,079 लड़कियां शामिल थीं। रिजल्ट के बारे में बात करें तो 39,701 लड़के पास हुए जबकि 38,449 लड़कियां सफल रहीं। बोर्ड ने बताया कि 78,150 विद्यार्थियों को ऑप्शनल इम्प्रूवमेंट का मौका भी मिलेगा।
अगले साल से परीक्षा केंद्रों पर होगी ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग
HPBOSE चेयरमैन डॉ. राजेश शर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले परीक्षा सत्र से नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था लागू की जा सकती है। बोर्ड का कहना है कि इससे परीक्षा प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी। साथ ही अनुचित तरीकों पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव