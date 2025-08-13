HP TET Result June 2025 OUT at hpbose.org Download Scorecard PDF - Link Here HP TET Result June 2025: एचपी टीईटी रिजल्ट जून 2025 hpbose.org पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
HP TET Result June 2025 OUT at hpbose.org Download Scorecard PDF - Link Here

HP TET Result June 2025: एचपी टीईटी रिजल्ट जून 2025 hpbose.org पर जारी, Direct Link

HPTET Result 2025: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जून 2025 में आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टेट) का परिणाम आज 13 अगस्त 2025 को घोषित कर दिया गया है। कैंडिडेट अपना रिजल्ट hpbose.org पर चेक कर सकते हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 04:46 PM
HP TET Result June 2025: एचपी टीईटी रिजल्ट जून 2025 hpbose.org पर जारी, Direct Link

HP TET June 2025 Results/" data-vars-anchor-text="Results" data-vars-link-type="Auto" data-vars-page-type="story">Results: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) ने हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (HPTET) जून, परीक्षा 2025 का रिजल्ट 13 अगस्त, 2025 को जारी कर दिया है। कैंडिडेट अपना रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जा सकते हैं। कैंडिडेट को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए अपना रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर डालना होगा।

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद, उम्मीदवारों को रिजल्ट में इन डिटेल्स को चेक करना होगा-

1. उम्मीदवार का नाम

2. रोल नंबर

3. जन्मतिथि

4. विषयवार अंक

5. योग्यता की स्थिति (Qualifying Status)

बोर्ड ने टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन-मेडिकल, हिंदी, संस्कृत, जेबीटी, टीजीटी, पंजाबी, उर्दू, स्पेशल शिक्षक टीईटी (प्री-प्राइमरी से कक्षा 5 तक) और स्पेशल शिक्षक टीईटी (कक्षा 6वीं से 12वीं तक) सहित 10 विषयों के लिए 1 जून 2025 से 14 जून 2025 तक टीईटी आयोजित की गई थी।

HP TET Results 2025: उम्मीदवार एचपी टीईटी रिजल्ट जून 2025 कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले आपको बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको रिजल्ट सेक्शन में दिए गए HP TET Results 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपको अपना रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर डालकर लॉग इन करना होगा।

5. अब आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

6. अब आप अपने रिजल्ट को ध्यान से चेक कीजिए और इसे डाउनलोड कर लीजिए।

7. भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

HP TET परीक्षा पास करने के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को कम से कम 60 प्रतिशत अंक (90 मार्क्स) और ओबीसी, एससी, एसटी और PH कैटेगरी के उम्मीदवारों को कम से कम 55 प्रतिशत अंक (82 मार्क्स) प्राप्त करने होते हैं। ज्यादा जानकरी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

