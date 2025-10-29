Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़HP TET 2025 admit card out at hpbose.org direct download link here
HP TET 2025 Admit Card: हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 hpbose.org पर जारी, Direct Link

संक्षेप: HP TET Admit Card 2025: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (HPBSE) ने हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

Wed, 29 Oct 2025 06:58 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Himachal Pradesh Teacher Eligibility Test 2025: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (HPBSE) की ओर से हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET), 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपना रोल नंबर, जन्म तारीख और अन्य डिटेल्स को डालकर लॉगिन करना होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं

HP TET 2025 Admit Card: कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए “TET Exam” टैब पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. अब आप अपना रोल नंबर और जन्म तारीख डालकर लॉगिन कीजिए।

5. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

6. अब आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

7. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय

परीक्षा शिफ्ट-

आपको बता दें कि परीक्षा का आयोजन 2 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। दूसरी शिफ्ट की परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। परीक्षा के लिए कैंडिडेट को एडमिट कार्ड अलग से पोस्ट द्वारा नहीं भेजा जाएगा।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जाने की सलाह दी जाती है।

Admit Card hp tet
