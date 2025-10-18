HP Police Result : हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती परिणाम घोषित, 1045 चयनित, 43 पद रह गए खाली

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने बताया कि स्क्रीनिंग टेस्ट और दस्तावेजों के सत्यापन की सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद कुल 1088 पदों के मुकाबले 1045 अभ्यर्थियों को योग्य पाया गया है।

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने बताया कि स्क्रीनिंग टेस्ट और दस्तावेजों के सत्यापन की सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद कुल 1088 पदों के मुकाबले 1045 अभ्यर्थियों को योग्य पाया गया है। इनमें 676 पुरुष और 369 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। हालांकि 43 पद पात्र अभ्यर्थियों के ना मिलने से रिक्त रह गए।

आयोग की सचिव निवेदिता नेगी ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति के लिए प्रदेश सरकार को भेज दिए गए हैं। उनकी नियुक्ति पुलिस विभाग द्वारा मूल दस्तावेजों के अंतिम सत्यापन के उपरांत की जाएगी। आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बताया है।

जानकारी के अनुसार पुरुष वर्ग में कुल 708 पद विज्ञापित किए गए थे, लेकिन कुछ वर्गों में पात्र उम्मीदवार न मिलने से 32 पद खाली रह गए। इसी तरह महिला वर्ग में 380 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चली, जिनमें से 11 पद खाली रहे। इस प्रकार कुल 43 पद खाली रह गए हैं।

पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा 15 जून 2025 को आयोजित की गई थी। इसके परिणाम 2 अगस्त 2025 को जारी हुए थे, जिनमें पुरुष वर्ग के 1343 और महिला वर्ग के 621 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। यह प्रक्रिया 24 से 29 सितंबर तक चली। सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की गहन जांच के बाद आयोग ने शुक्रवार देर शाम अंतिम चयन सूची जारी कर दी।