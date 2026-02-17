HP JBT Teacher Admit Card 2026: हिमाचल प्रदेश JBT एडमिट कार्ड 2026 आउट, 25 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा
HP JBT Teacher Admit Card 2026: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने जूनियर बेसिक टीचर (JBT) भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जारी कर दिए हैं।
HP JBT Teacher Admit Card 2026: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने जूनियर बेसिक टीचर (JBT) भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने जेबीटी (पोस्ट कोड-25004) के 600 पदों के लिए आवेदन किया था, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
परीक्षा की महत्वपूर्ण तिथियां और समय
आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, हिमाचल प्रदेश जेबीटी कमीशन की परीक्षा 25, 26 और 27 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में ली जाएगी।
परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित होने की संभावना है:
सुबह की शिफ्ट: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक।
शाम की शिफ्ट: (समय केंद्र और एडमिट कार्ड के अनुसार)।
उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटा पहले केंद्र पर पहुंच जाएं, क्योंकि गेट परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद कर दिए जाएंगे।
HP JBT एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
अभ्यर्थी नीचे दिए गए सरल स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Latest Notifications' या 'Admit Card' सेक्शन में “Link for admit card login download for the post of JBT” पर क्लिक करें।
3. अब एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपना User ID/रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
4. कैप्चा कोड भरकर 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए 2-3 प्रिंटआउट निकाल लें।
परीक्षा केंद्र पर साथ ले जाने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट
परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के पास ये डॉक्यूमेंट होने अनिवार्य हैं:
एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी।
एक मूल फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस)।
दो हालिया पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।
परीक्षा पैटर्न पर एक नजर
हिमाचल प्रदेश जेबीटी परीक्षा में कुल 200 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे, जो कुल 100 अंकों के होंगे (प्रत्येक प्रश्न 0.5 अंक का)। परीक्षा को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें संबंधित विषय से 140 प्रश्न और सामान्य ज्ञान (GK) सेक्शन से 60 प्रश्न शामिल होंगे।
आयोग ने उम्मीदवारों को आगाह किया है कि वे किसी भी फर्जी या अनधिकृत लिंक के माध्यम से भुगतान या लॉगिन न करें। एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी विवरणों जैसे नाम, फोटो और परीक्षा केंद्र के पते को ध्यान से जांच लें। किसी भी गलती के मामले में तुरंत आयोग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
