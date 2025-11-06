विदेश में पढ़ाई कैसे करें, कौन सी परीक्षाएं अनिवार्य, क्या हैं वीजा नियम और स्कॉलरशिप स्कीम

संक्षेप: जटिल वीजा प्रक्रिया, योग्यता परीक्षाएं, ऊंची लागत और नई संस्कृति में ढलना अब भी विदेश में पढ़ने की राह में बड़ी चुनौती है। विदेश में शिक्षा का सपना साकार करने की प्रक्रिया यहां जानें-

विदेशी विश्वविद्यालय अब भारतीय छात्रों के लिए शिक्षा के साथ वैश्विक अनुभव और करिअर विस्तार का माध्यम बन गए हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अनुसार 2024 में करीब 7.6 लाख भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। इंडियन स्टूडेंट मोबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय छात्रों का विदेश में पढ़ाई पर खर्च इस साल के अंत तक लगभग 70 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। ये आंकड़े विदेश में पढ़ाई के बढ़ते रुझान को दिखाते हैं। हालांकि ऊंची लागत और नई शिक्षा प्रणाली जैसी चुनौतियां इस सफर को आसान नहीं बनातीं। इसीलिए पढ़ाई के लिए विदेश जाने से पहले इसके हरेक पहलू को जानना जरूरी है।

जरूरी योग्यता परीक्षाएं विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रों को आमतौर पर एक भाषा दक्षता परीक्षा और एक मानकीकृत परीक्षा देनी होती है। अंग्रेजी भाषी देशों के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रमुख परीक्षाएं हैं -आईईएलटीएस, टोफेल, पीटीई और डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट।

● IELTS: सबसे लोकप्रिय परीक्षा, दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में मान्य, वैधता 2 वर्ष।

● TOEFL: अमेरिका, यूके और कनाडा में स्वीकार्य, वैधता 2 वर्ष।

● PTE: यह 3500+ संस्थानों में मान्यता प्राप्त है। परीक्षा एक सिटिंग में पूरी होती है।

● Duolingo Test: किफायती और ऑनलाइन परीक्षा। अनेक विश्वविद्यालय इसे स्वीकार करते हैं।

विषय-आधारित प्रवेश परीक्षाएं : कोर्स के अनुसार कुछ विशेष परीक्षाएं देनी होती हैं:

● SAT / ACT : अंडरग्रेजुएट कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, बिजनेस, लिबरल आर्ट्स आदि के लिए। सैट में गणित, रीडिंग और राइटिंग कौशल की जांच होती है।

● GMAT / GRE : एमबीए, इंजीनियरिंग व ह्यूमैनिटीज जैसे पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए जरूरी।

● अन्य प्रमुख परीक्षाएं : LSAT (लॉ), MCAT (मेडिसिन), CFA (फाइनेंस)।

वीजा नियम और हालिया बदलाव विदेश में पढ़ाई के लिए छात्र वीजा आवश्यक होता है। हालांकि हाल के वर्षों में कई देशों ने नियम सख्त कर दिए हैं। पढ़ाई के बाद वर्क परमिट की शर्तें भी कड़ी हो गई हैं। अमेरिका में पढ़ाई के लिए एफ-1 और एम-1 वीजा, कनाडा के लिए ‘स्टडी परमिट’, यूके के लिए ‘ग्रेजुएट रूट’ वीजा और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टूडेंट वीजा जरूरी है। जर्मनी में ‘राष्ट्रीय वीजा’ और न्यूजीलैंड में सामान्य छात्र वीजा जरूरी है। बीते साल कुछ बदलाव भी हुए हैं। जैसे कनाडा ने ‘एसडीएस’ प्रक्रिया समाप्त कर दी है, यूके ने डिपेंडेंट वीजा पर प्रतिबंध लगाया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में अब वीजा हेतु 29,710 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की न्यूनतम आर्थिक क्षमता आवश्यक है।

वीजा प्रक्रिया और तैयारी ● वीजा आवेदन से पहले संबंधित देश की दूतावास की वेबसाइट पर जरूरी दस्तावेजों और नियमों को अच्छी तरह समझ लें।

● प्रक्रिया में कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं, इसलिए कोर्स शुरू होने के 3 से 6 महीने पहले आवेदन करें।

● वीजा के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रवेश, स्वीकृति पत्र (LOA), पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, वित्तीय प्रमाण और अंग्रेजी दक्षता स्कोर जरूरी चीजें हैं।

● ध्यान रहे कि अगर वित्तीय प्रमाण पूरे न हों, तो वीजा अस्वीकृत हो सकता है।

क्या हैं चुनौतियां? ● फर्जी कंसल्टेंट्स से सावधान रहें। संबंधित देश की वेबसाइट पर जाकर पूर्ण जांच करें।

● खर्चों का पूरा अनुमान लगाकर बजट तय करें।

● नई संस्कृति और दिनचर्या अपनाने में समय लग सकता है। क्लबों और सामाजिक गतिविधियों से जुड़कर नए माहौल में खुद को सहज बनाएं।

अंतरराष्ट्रीय स्कॉलरशिप मददगार कॉर्नेल यूनिवर्सिटी टाटा स्कॉलरशिप : यह स्कॉलरशिप हर साल लगभग 20 योग्य भारतीय छात्रों को कॉर्नेल में पढ़ाई का मौका देती है।

एएयूडब्ल्यू इंटरनेशनल फेलोशिप: अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी विमेन द्वारा दी जाने वाली यह स्कॉलरशिप केवल गैर-अमेरिकी महिलाओं को दी जाती है, जो पूर्णकालिक अध्ययन या शोध करना चाहती हैं।

रिचमंड स्कॉलर्स प्रोग्राम : रिचमंड यूनिवर्सिटी का सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक पुरस्कार, जो असाधारण उपलब्धि प्राप्त अंतरराष्ट्रीय छात्रों को दिया जाता है।