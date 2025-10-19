Hindustan Hindi News
रात में पढ़ाई करते समय नींद करती है परेशान, तो अपनाएं ये टिप्स

संक्षेप: ज्यादातर छात्रों को रात 10 बजे के बाद नींद की परेशानी होती है, जिससे एकाग्रता घटती है। लेकिन चिंता ना करें। सिर्फ 5 सरल टिप्स अपनाकर आप 4-5 घंटे बिना नींद के पढ़ाई कर सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, ये उपाय तुरंत असर दिखाते हैं। आइए जानें इन्हें।

Sun, 19 Oct 2025 11:53 PMNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
रात में पढ़ाई करते समय नींद आना हर छात्र की आम समस्या है। UPSC, NEET या बोर्ड एग्जाम की तैयारी में देर रात जागना जरूरी होता है, लेकिन आंखें भारी हो जाती हैं। ज्यादातर छात्रों को रात 10 बजे के बाद नींद की परेशानी होती है, जिससे एकाग्रता घटती है। लेकिन चिंता ना करें। सिर्फ 5 सरल टिप्स अपनाकर आप 4-5 घंटे बिना नींद के पढ़ाई कर सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, ये उपाय तुरंत असर दिखाते हैं। आइए जानें इन्हें।

1. शाम को हल्का व्यायाम

शाम में 15 मिनट वॉक या योग करें। सूर्य नमस्कार या प्राणायाम से रक्त संचार बढ़ता है, जो नींद को दूर रखता है। आयुर्वेद के अनुसार, शाम का व्यायाम पित्त दोष संतुलित करता है। अध्ययन बताता है कि व्यायाम करने वाले छात्र 2 घंटे ज्यादा जागते हैं। अगर शरीर में आलस जैसा महसूस हो रहा है, तो पढ़ाई शुरू करने से 1 घंटा पहले 10 स्क्वाट्स करें। ऐसा करने से तुरंत ताजगी मिलेगी।

2. नींद भगाने वाली चाय

रात 8 बजे ग्रीन टी या तुलसी-अदरक चाय पिएं। इसमें कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट नींद हार्मोन मेलाटोनिन को रोकते हैं। हार्वर्ड स्टडी के मुताबिक, 1 कप ग्रीन टी से 90 मिनट एकाग्रता बढ़ती है। चाय में शहद मिलाएं, शुगर ना डालें। ज्यादा रात होने पर ग्रीन टी ना पिएं, वरना सुबह नींद नहीं आएगी।

3. 5 मिनट कोल्ड वॉटर फेस वॉश

हर घंटे 5 मिनट ठंडे पानी से मुंह धोएं। ये नसों को उत्तेजित करता है, जिससे नींद नहीं आती है। जापानी रिसर्च कहती है कि कोल्ड वॉटर से ब्रेन एक्टिव होता है। नींद की समस्या से बचने के लिए आंखों पर बर्फ का गोला 30 सेकंड घुमाएं। इससे स्क्रीन की थकान भी दूर होती है।

4. पोमोडोरो तकनीक: पढ़ाई का साइंटिफिक ब्रेक

25 मिनट पढ़ें, 5 मिनट ब्रेक लें। ब्रेक में खड़े होकर स्ट्रेचिंग करें। फ्रांसीसी वैज्ञानिक सिरिलो पोमोडोरो की ये विधि 80 फीसदी छात्रों में नींद कम करती है। फोन टाइमर सेट करें, ब्रेक में कुछ एक्टिविटी करें। इससे 3 घंटे लगातार पढ़ाई आसान हो जाती है।

5. म्यूजिक थेरेपी: ब्रेन को अलर्ट रखें

रात की पढ़ाई में लो बीट क्लासिकल म्यूजिक चलाएं। इससे डोपामाइन बढ़ता है, नींद भागती है। BBC स्टडी के अनुसार, म्यूजिक सुनने वाले 40% ज्यादा याद रखते हैं। वॉल्यूम लो रखें, लिरिक्स वाला गाना ना सुनें। ये टिप रात 2 बजे भी जागने का राज है।

ये 5 टिप्स - व्यायाम, चाय, कोल्ड वॉश, पोमोडोरो और म्यूजिक रात की नींद को पूरी तरह भगा देंगी।

